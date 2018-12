Năm Du lịch quốc gia 2019: Nha Trang không còn 'cháy' phòng?

Khánh Hoà sẵn sàng ứng phó với số lượng du khách đột biến đổ về trong Năm Du lịch quốc gia 2019. Ảnh: BẢO HÂN

Tỉnh Khánh Hoà chọn chủ đề cho Năm Du lịch quốc gia 2019-Nha Trang, Khánh Hoà “Nha Trang-Sắc màu của biển”. Lễ khai mạc tối 31/12/2018 kết hợp đêm đón giao thừa, năm Du lịch kéo dài hết 31/12/2019.

Hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2019 chia thành ba nhóm: 13 hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, 11 sự kiện chính và hơn 50 hoạt động do Khánh Hòa tổ chức, 35 hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành đăng cai. Xuyên suốt năm là loạt sự kiện như Liên hoan du lịch biển “Symphony of the Sea 2019”, giải Golf quốc tế Golf Championship, Thi Ba môn thể thao phối hợp “Challenge Việt Nam 2019”, Đua thuyền buồm Hồng Kông - Nha Trang 2019, chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Năm Du lịch quốc gia 2019 phát biểu tại họp báo sáng 30/11 rằng tỉnh nhà có 1,2 triệu dân; năm Du lịch dự kiến đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó một nửa là khách quốc tế.

An ninh trật tự và lo ngại chặt chém dịch vụ là hai vấn đề nóng. Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà thông báo tỉnh có hơn 40 nghìn phòng lưu trú, nay mở rộng đón khách sang vùng Ninh Hoà, Cam Lâm nên không lo khả năng cháy phòng do đầu cơ, nâng giá để trục lợi như trong dịp festival biển Nha Trang. UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ban ngành phối hợp, yêu cầu các cơ sở bán theo giá niêm yết, đăng ký kê khai giá. Sở Công an và Du lịch công khai hai đường dây nóng, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý sự cố do du khách phản ánh.

Trả lời thắc mắc về dự báo quá tải của sân bay Cam Ranh, ông Trần Sơn Hải cho hay sân bay đã được nâng cấp, thêm đường băng số 2 mới đi vào hoạt động, giúp Cam Ranh thoát khỏi tình trạng “nhếch nhác, luộm thuộm”. Tình trạng năm qua Cam Ranh luôn quá tải, sân bay thiết kế cho 1,5 triệu lượt khách tới năm 2015, tuy nhiên 2013 công suất ở mức 3 triệu khách “khiến sân bay nhếch nhác như cái chợ” đã được cải thiện.

Bảo Hân