Nghệ An đón hơn nửa triệu lượt du khách dịp lễ

Ngày 2/5, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, địa bàn toàn tỉnh Nghệ An ước đạt trên 500.000 lượt khách.

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Nghệ An, tính đến chiều ngày 01/5, lượng khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 500.000 lượt. Trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt trên 170.000 lượt, khách quốc tế gần 2.200 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 280 tỷ đồng.

Biển Cửa Lò tiếp tục là điểm lựa chọn lí tưởng của du khách thập phương.

Riêng Thị xã Cửa Lò số lượng lớn du khách hơn 400.000 lượt; Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) 71.000 lượt; Mường Thanh Safari (Diễn Châu) 40.000 lượt; Khu Di tích lịch sử Truông Bồn 11.000 lượt. Ngoài ta, một số điểm khác như đảo Chè (Thanh Chương), Con Cuông cũng đón và phục vụ một lượng khách khá lớn.

“Trong dịp nghỉ lễ, ngành du lịch Nghệ An phối hợp với ban ngành khác đã đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Công tác quảng bá thông tin được thực hiện tốt qua các kênh truyền thông, giới thiệu rộng khắp về thiên nhiên, con người xứ Nghệ. Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục phấn đấu phát triển du lịch để trở thành điểm đến lí tưởng của du khách trong và ngoài nước”, lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An cho biết thêm.

Cảnh Huệ