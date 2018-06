Phá đường dây làm giả vé tham quan nội thành Huế

Ngày 14/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho hay: triệt phá thành công một đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch và vé tham quan.

Hai đối tượng Huy và Hoàng trong vụ án.

Theo kết quả điều tra, Trần Hoàng Hoàng (27 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là HDV quen với đối tượng Hiệp (chưa rõ lai lịch, ngụ Hà Nội). Hiệp nói với Hoàng có thể làm giả vé tham quan nội thành Huế tuyến 4 điểm (Hoàng cung – Minh Mạng – Khải Định – Tự Đức) với giá 70.000 đồng/vé giả. Hoàng đặt Hiệp làm vé giả. Đầu tháng 2 vừa qua, Hiệp gửi qua đường bưu điện cho Hoàng 4 lốc vé tham quan nội thành Huế (mỗi lốc 80 – 100 vé), 1 con dấu ngày tháng năm và 1 con dấu Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.

Thấy vé giả không giống, Hoàng trả lại cho Hiệp và nhận lại 7 triệu đồng tiền mua vé trước đó, Hiệp tiếp tục nói Hoàng cứ lấy vé giả bán sẽ được 10% hoa hồng. Sau đó, Hoàng bán cho HDV Phạm Đức Huy (27 tuổi, trú tại Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 12 vé giả giá 200.000 đồng, Huy dẫn khách đi Huế nhưng sợ nên không dám dùng.

Tháng 2, Huy mua của Hoàng 14 vé giả với giá 180.000 đồng. Sau đó, Huy bán lại cho HDV Vũ Quang Dũng (29 tuổi, trú tại Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn) với giá 200.000 đồng/vé. Ngày 4/2, Dũng dẫn đoàn 14 du khách nước ngoài tham quan nội thành Huế thì bị phát hiện vé giả nên Dũng bỏ trốn. Lúc này Hoàng phi tang toàn bộ vé giả còn lại dùng dấu giả, xóa tin nhắn, điện thoại của Hiệp.

Ngày 1/3, Hiệp lại gửi cho Hoàng 174 vé, Hoàng giấu ở phòng trọ bạn gái (đường Trần Tấn Mới, Hòa Thuận Tây). Đến ngày 3/3 thì bị Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an Thừa Thiên Huế, PA81 Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu và phường Hòa Thuận Tây khám xét khẩn cấp, thu giữ 174 vé, nhiều máy móc, thiết bị in ấn vé giả, dập thẻ giả.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện đường dây làm giả giấy CMND, thẻ HDV. Cụ thể, tháng 7.2017, Hoàng nhờ Hiếu (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND và thẻ HDV giả với giá 5 triệu đồng và Hoàng bán lại cho Huy giá 12 triệu đồng. Huy dùng giấy tờ giả hành nghề từ đó đến lúc bị bắt. Hoàng mua phôi CMND và thẻ HDV với giá 4,5 triệu đồng, tự học cách dập mã số và dùng máy dập chữ, số bằng tay để tự làm giả. Hoàng làm ra 3 thẻ HDV giả, bán tổng cộng 8 triệu đồng nhưng người mua thấy không giống nên không nhận.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Nguyễn Thành