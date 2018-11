Sun Symphony Orchestra đưa âm nhạc truyền thống VN lên sân khấu

Đây sẽ là lần đầu tiên không gian ngày hội vùng cao và âm nhạc truyền thống Việt Nam được nhà soạn nhạc Đặng Hữu Phúc cùng Sun Symphony Orchestra tôn vinh trên “thánh đường” của nhạc hàn lâm tại Hà Nội. Đặc biệt, đêm diễn thứ 3 mùa diễn 2018/2019 của Sun Symphony Orchestra còn có sự xuất hiện của nghệ sỹ độc tấu piano hàng đầu nước Anh Benjamin Grosvenor, với bản tình ca kinh điển do thần đồng âm nhạc Frédéric-François Chopin sáng tác.

“Huyền thoại Tình yêu” sẽ đưa người yêu nhạc cổ điển đến với những giai điệu bất hủ từ các bậc thầy âm nhạc như Frédéric-François Chopin, Nikolai Rimsky-Korsakov và một tác phẩm vô cùng đặc biệt mang tên “Ngày hội”, được nhà soạn nhạc Đặng Hữu Phúc viết cho dàn nhạc giao hưởng.

“Ngày hội”- FÊTES for Symphonic Orchestra - sẽ đưa khán giả đến với lễ hội vùng cao Tây Bắc sống động, tươi vui. Ở đó có những điệu khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi, ánh mắt đưa tình của các chàng trai, cô gái vùng cao trong khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ, Ở đó, âm hưởng dân gian Việt Nam được tôn vinh bởi âm nhạc cổ điển, trong cách kết hợp tài tình, khéo léo của nhà soạn nhạc Đặng Hữu Phúc và qua sự thể hiện đầy sáng tạo của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra.

Sau “Ngày hội” vùng cao Tây Bắc, khán giả nhạc cổ điển sẽ lại tiếp tục được dẫn dắt đến những thế giới khác lạ của âm nhạc, với những giai điệu ngọt ngào lãng mạn của tình yêu từ Piano Concerto in f minor, op.21 - Bản concerto dành cho đàn piano cung Fa thứ số 21 viết bởi huyền thoại giao hưởng người Ba Lan - Frédéric F. Chopin.

Sinh thời, năm 13 tuổi, khi đang theo học tại Nhạc viện Warsawa Lyceum, Frédéric F. Chopin đã dành hầu hết các kỳ nghỉ của mình để đi khắp các nông trang của gia đình bạn bè trên cả nước. Mỗi chuyến đi, cậu đều nghe và ghi lại những bài hát dân ca khi tham dự đám cưới của những người nông dân hay khi hòa mình vào chuỗi lễ hội đồng quê sôi động. Âm nhạc dân gian Ba Lan thanh khiết, đặc sắc, giàu giai điệu và âm hưởng dân vũ cứ thế ngấm vào mạch nguồn sáng tạo của Frédéric F. Chopin, trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt để thiên tài âm nhạc của thế giới cho ra đời những bản mazurka đầu tiên cho đến những sáng tác cuối đời.

Cũng chính sắc màu dân gian, những âm điệu truyền thống ấy đã đem tới cho âm nhạc của Chopin sức hấp dẫn vô cùng tới cả triệu triệu trái tim yêu nhạc cổ điển qua nhiều thế hệ. Bản concerto dành cho đàn piano cung Fa thứ số 21 cũng không là ngoại lệ.

Bản nhạc chính là bức thư tình lãng mạn của chàng trai 19 tuổi Chopin gửi tới nàng thơ của mình - Kostancja Gladkowska, một trong những nữ sinh tài năng và xinh đẹp nhất của Nhạc viện Warsaw và cũng là người đã truyền nguồn cảm hứng bất tận cho Chopin. Ông từng viết: “Những gì anh thổ lộ trên cây đàn piano chính là những điều anh luôn muốn nói với em” và dành tặng bản concerto này cho riêng cô gái. Bản concerto được viết nên bởi những kỹ thuật điêu luyện và lối sáng tác ứng biến đầy linh hoạt. Có người cho rằng chương hai của bản concerto - một lời bộc bạch tình yêu thuần khiết, là bản nhạc đẹp đẽ nhất từng được viết bởi Chopin.

Trình diễn bản giao hưởng nổi tiếng này cùng với Sun Symphony Orchestra sẽ là nghệ sỹ dương cầm người Anh Benjamin Grosvenor, người được báo chí thế giới ca ngợi “nghệ sỹ piano trẻ tuổi nổi bật nhất hiện nay”.

Kỹ thuật trình diễn điêu luyện, thanh âm riêng biệt và sự am hiểu âm nhạc sâu sắc đã đưa Benjamin xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi Nghệ sỹ trẻ của năm do đài BBC tổ chức vào năm 2004 khi mới 11 tuổi. Ở tuổi 19, Benjamin đã được Dàn nhạc Giao hưởng BBC mời biểu diễn tại buổi khai mạc Chương trình hòa nhạc mùa hè thường niên BBC Proms năm 2011. Benjamin cũng là nghệ sỹ đầu tiên giành giải thưởng The Ronnie and Lawrence Ackman Classical Piano Prize cùng Dàn nhạc Giao hưởng New York vào năm 2016. Tài năng âm nhạc của Benjamin Grosvenor chắc chắn sẽ khiến khán giả yêu nhạc cổ điển thủ đô thêm một lần ngỡ ngàng thán phục, giống như họ đã từng bị chinh phục hoàn toàn bởi những thanh âm violin kỳ diệu của nghệ sĩ violin hàng đầu thế giới Sergei Dogadin, trong đêm hòa nhạc thứ hai của Sun Symphony Orchestra tối 26/10 vừa qua.

Phần cuối của đêm nhạc “Huyền thoại tình yêu”, các nghệ sỹ của Sun Symphony Orchestra sẽ kể với khán giả câu chuyện “Ngàn lẻ một đêm” qua tổ khúc Scheherazade Op. 35 được viết bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga - Nicolai Rimsky-Korsakov.

Từng chương, từng chương của bản giao hưởng, gồm Biển và con tàu của chàng thủy thủ Sinbad; Câu chuyện về hoàng tử Kalandar; Hoàng tử và Công chúa; Ngày hội ở Baghdad,Biển. Tầu lại vỡ tan vì va vào đá và được các chiến binh cứu vớt, sẽ đưa khán giả phiêu lưu trong một thế giới cổ tích nhiệm màu, hệt như cách mà nàng Scheherazade từng đêm, từng đêm đã mê hoặc vị vua nghiệt ngã, phá vỡ lời nguyền và chiếm trọn trái tim của vị hoàng đế.

Scheherazade Op. 35 bộc lộ rõ kĩ năng biến đổi màu sắc dàn nhạc của Rimsky-Korsakov. Và mặc dù được viết dựa trên những câu chuyện Ả rập, tác phẩm vẫn mang đậm phong cách Nga trong những hương vị âm thanh phương Đông. Đưa Scheherazade Op. 35 để tiếp nối bức thư tình lãng mạn của Chopin và gợi mở những đêm hòa nhạc hấp dẫn tiếp theo của Sun Symphony Orchestra, có thể nói đây là một sự tinh tế khẳng định đẳng cấp của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Lựa chọn âm nhạc dân gian và tình yêu trong sáng làm món quà trong đêm “hò hẹn” thứ 3 với người yêu nhạc thủ đô, cùng với tài năng của nghệ sỹ dương cầm người Anh Benjamin Grosvenor, đêm “Huyền thoại tình yêu” chắc chắn sẽ là một dấu thăng mới trong hành trình đưa âm nhạc hàn lâm đến với công chúng của dàn nhạc trẻ tuổi./.

P.V