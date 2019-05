Xu hướng du lịch 'xanh' tăng mạnh

Đồ chơi trẻ em làm từ cây cỏ như: chuồn chuồn tre, chong chóng lá dứa, tranh bằng lá cây… thu hút rất đông các gia đình đến khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Anh Đỗ Huy Toàn (quận Thanh Xuân) cho biết, gia đình đưa trẻ con đến đây vì không khí trong lành, trẻ con có thể thoải mái đùa nghịch cả ngày không chán, trong khi đoạn đường từ trung tâm thành phố đến khu vui chơi này không quá xa.



Các dịch vụ khu đô thị này khá đầy đủ, từ cho thuê lều, túi ngủ, đồ nướng, bạt trải… nên người dân không cần chuẩn bị quá nhiều thứ cho hành trình 1 ngày của mình. Đặc biệt, ở đây còn có dịch vụ cho thuê chung cư với giá khoảng 1 triệu đồng/phòng rất “hút” khách đến trải nghiệm.

Tương tự tại công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), dưới những tán cây um tùm là loạt lều trại đủ màu sắc. Người lớn vừa nói chuyện vừa tranh thủ mang thực phẩm tẩm ướp chuẩn bị sẵn ra nướng. Trẻ con thì đá bóng, đùa nghịch trong lúc chờ bữa trưa. Chị Linh (30 tuổi, quận Hoàn Kiếm) cho biết, mỗi dịp nghỉ lễ các điểm du lịch thường quá tải, để tránh chen chúc, chị chọn ra công viên cắm trại, vừa rộng rãi thoải mái, đơn giản và tiết kiệm.

Chiều 1/5 tại Vườn thú Hà Nội, từng đoàn ô tô nối đuôi nhau vào tận bãi trông xe. Chủ yếu là phụ huynh đưa con cái đến vui chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Có nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh… đến tham quan vườn thú.

Theo nhân viên bán vé vườn thú, ước tính số lượng vé bán chiều ngày 1/5 cao hơn cả những ngày nghỉ.

Trong những ngày thời tiết nắng nóng đầu đợt nghỉ lễ, công viên nước Hồ Tây cũng là một địa điểm được nhiều người lựa chọn. Theo đại diện Công viên nước Hồ Tây, dịp nghỉ lễ mỗi ngày công viên đón gần 1 vạn khách tới vui chơi.

Không đông đúc như các công viên ở ngoại thành, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) sở hữu mặt nước rộng đến 28 ha là địa điểm nghỉ ngơi của nhiều người lớn tuổi. Trong những ngày nắng nóng đầu hè, mặt hồ nước điều hòa là nơi nhiều người có tuổi chọn để nghỉ ngơi, tập thể dục thể thao. Nhà kính và một số khu vực mới được làm lại cũng thu hút một lượng lớn các gia đình tới tham quan vui chơi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện công viên thông tin, tạm tính từ ngày bắt đầu nghỉ lễ đến hết ngày 30/4 có hơn 3.000 lượt khách.. Chiều 1/5, do thời tiết mát mẻ nên lượng khách vào tấp nập hơn nhưng chưa có thống kê cụ thể.

Du lịch thu hơn 600 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, do dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên công tác tổ chức đón tiếp và phục vụ khách du lịch tại các điểm đến du lịch đã được chuẩn bị chu đáo và diễn ra sôi động.

Một số chương trình được tổ chức thành công, có đông du khách tham gia như Chương trình chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam); Triển lãm tranh với chủ đề “Chiến tranh và hòa bình” (Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội); Hoạt động triển lãm, thời trang với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” tại không gian phố Bích họa Phùng Hưng…

Trong dịp này, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Ba Vì như Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua… cũng đã hoàn thiện đầu tư nâng cấp các khu vui chơi, vườn hoa, tiểu cảnh để đón lượng khách tăng cao trong mùa du lịch hè.

Tại khu vực trung tâm, UBND quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian tổ chức hoạt động tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận liên tục từ 26/4 đến hết ngày 1/5, tạo không gian văn hóa - du lịch đặc sắc phục vụ nhân dân và khách du lịch đến Thủ đô.

Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 27/4- 30/4, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 358.046 lượt khách, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 77.746 lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018, khách du lịch quốc tế có lưu trú đạt 55.280 lượt khách; khách du lịch nội địa đạt khoảng 279.300 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 646 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng lữ hành lớn tại Hà Nội đều báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng khá: Hanoitourist: đón 517 lượt khách; Cty CP lữ hành quốc tế Kim Liên: đón 800 lượt khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước; Vietravel Hà Nội: đón 4.800 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước; Cty TNHH Vietran Tour: đón 1.073 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ…

TRẦN HOÀNG ​