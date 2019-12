14h hôm nay: FPT và app Foxy độc quyền phát sóng trực tiếp MAMA 2019

Quảng cáo

Truyền hình FPT sẽ tiếp sóng và bình luận trực tiếp cả 2 phần Thảm Đỏ (từ 14h-15h30) và phần Trao Giải & Ca Nhạc (từ 16h-20h) của Giải thưởng âm nhạc Châu Á Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 ngày 04/12. Chương trình sẽ có 2 MC ở trường quay Truyefn hình FPT để bình luận về sự kiện này. Đặc biệt hơn, Từ 0h ngày 04/12 đến 24h ngày 05/12/2019, Truyền hình FPT sẽ tặng miễn phí 100.000 tài khoản đăng nhập ứng dụng Foxy để Khách Hàng trải nghiệm ứng dụng, đồng thời theo dõi trực tiếp Lễ trao giải MAMA 2019. Với cách thức đăng nhập cực kì đơn giản: Tải ứng dụng Foxy tại Google Play hoặc App Store: http://bit.ly/qr4foxy và sau đó đăng nhập app với Tên đăng nhập: TruyenhinhFPT; Mật khẩu: TruyenhinhFPT.

Thành công của BTS trong năm 2019 là điều không ai có thể phủ nhận với hơn 3.5 triệu bản cho album Map of the Soul: Persona

Giải thưởng Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 là một trong những lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc được chờ đợi nhất được tổ chức tại sân vận động Nagoya Dome với sức chứa 49.000 người. Kpop fan bắt đầu tập trung “toàn lực” để đón chờ những màn trình diễn tại MAMA 2019, cũng như dàn line up cực kì hot sẽ xuất hiện ở lễ trao giải.

Ở phần ca sĩ solo sẽ có sự tham dự biểu diễn của Chungha, Park Jin Young và ngôi sao nổi tiếng thế giới Dua Lipa. Nhóm nhạc nam bao gồm nhiều cái tên lớn nhỏ: BTS, Monsta X, GOT7, Seventeen, TXT, Ateez, WayV, Oneus. Phía nhóm nhạc nữ có 3 cái tên là Mamamoo, Twice và ITZY.

Chủ tịch JYP sẽ có sân khấu đặc biệt kết hợp với MAMAMOO tại MAMA 2019.

MAMA 2019 trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết với sự góp mặt của chủ tịch Park Jin Young. Không chỉ biểu diễn ca khúc mới Fever, quý ngài J.Y.Park còn có sân khấu biểu diễn kết hợp cùng nhóm nhạc nữ tài năng MAMAMOO.

GOT7 với ca khúc chủ đề trong mini album thứ 10 “Call My Name”, phát hành vào đầu tháng 11 vừa qua đã phá vỡ nhiều kỉ lục và đứng nhất ở BXH album của iTunes tại 28 quốc gia. Cũng mới đây vào ngày 26/11, tại Giải thưởng âm nhạc Châu Á Asia Artist Awards Việt Nam 2019, nhóm đã nhận được giải thưởng danh giá AAA GRAND PRIZE - Performance Of The Year.



Mamamoo là một girlgroup "hàng hiếm" của Kpop vì cả 4 thành viên đều sở hữu chất giọng nội lực. Bất kể họ hát karaoke, hay trình diễn trên "Immortal Song", hay hát những ca khúc của riêng mình, người nghe đều có cảm giác như đang thưởng thức một bản thu âm sẵn.



TWICE vừa qua cũng đã kịp nhận giải thưởng Deasang thứ 15 trong sự nghiệp khi thắng giải AAA GRAND PRIZE 2019: Singer Of The Year

MAMA còn nổi tiếng với truyền thống mời các nghệ sĩ US-UK tham dự như một khách mời đặc biệt của buổi trao giải. Với năm nay, ‘2019 Mnet Asian Music Awards’ đã tuyên bố sự tham gia của ngôi sao nhạc pop người Anh nổi tiếng Dua Lipa.



‘2019 Mnet Asian Music Awards’ sẽ có sự góp mặt của giọng ca giọng ca ‘New Rules’

PV