95 tuổi, 'phi' mô tô 3 bánh đỏ rực tới thảm đỏ Quả cầu vàng

Thảm đỏ Quả cầu vàng sáng nay náo động vì sự xuất hiện của hai ngôi sao gạo cội Norman Lear và Rita Moreno. Nhà biên kịch kiêm sản xuất phim 95 tuổi Norman Lear lái chiếc xe 3 bánh, chở minh tinh Rita Moreno phía sau. Cả hai đều rất hào hứng vì gây sự chú ý trên thảm đỏ tấp nập bên ngoài khách sạn Beverly Hill ở Los Angeles.

Norman Lear và người bạn đồng hành Rita Moreno.

Norman và Rita đều là hai biểu tượng Hollywood, từng chiến thắng 4 giải thưởng danh giá là Grammy, Oscar, Emmy và Tony. Nhà biên kịch sinh năm 1922 từng nổi tiếng với hai bộ phim truyền hình The Jeffersons và All in The Family. Còn Rita - minh tinh người Puerto Rico tuy đã ở tuổi U90 nhưng vẫn miệt mài đóng phim. Bộ phim mới nhất bà tham gia là sitcom One Day at a Time.

Rita Moreno là một trong những nữ diễn viên mạnh mẽ lên tiếng chống nạn xâm hại tình dục ở Hollywood. Bà góp tên vào chiến dịch "Me Too" ngay sau khi phong trào tố cáo các hành vi quấy rối được phát động vào tháng 10 năm ngoái. Rita cũng mặc bộ đầm màu đen giống như hàng trăm nghệ sĩ tại Quả cầu vàng năm nay.