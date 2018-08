'Âm vang chiến công': Truyền lửa tự hào, vọng mãi những chiến công

Trong không khí hào hùng cả nước thi đua sôi nổi kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2018), 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Báo Công an Nhân dân phối hợp với các đơn vị liên quan long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang chiến công” tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV2 và Truyền hình CAND – ANTV tiếp sóng và có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP và các đơn vị khác…

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự, chúc mừng, động viên Ban tổ chức chương trình và các nghệ sĩ; đồng thời trao các phần quà ý nghĩa cho đại diện gia đình các liệt sĩ Công an; các CBCS Công an có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND thay mặt Cục Truyền thông CAND (đơn vị trực tiếp quản lý Báo CAND và Truyền hình CAND) nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các đại biểu khách mời, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội cùng khán giả đã đến dự hoặc theo dõi chương trình nghệ thuật “Âm vang chiến công” qua truyền hình.

Thiếu tướng Mai Văn Hà khẳng định: “Chương trình “Âm vang chiến công” nhằm ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng Tháng Tám gắn liền với công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ, trong đó có đóng góp to lớn và hết sức quan trọng của lực lượng CAND. Đồng thời, thông qua các ca khúc cách mạng, chương trình ôn lại truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an dũng cảm, mưu trí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…”.

Với thời lượng 90 phút, đêm nhạc mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khi chuyển tải trọn vẹn 14 tiết mục do các nghệ sĩ dày công đầu tư, dàn dựng. Các ca khúc ngợi ca tổ quốc, quê hương và truyền thống của lực lượng công an đã được các ca sỹ nổi tiếng như Quốc Hưng, Trọng Tấn, Lan Anh, Tân Nhàn, Tạ Quang Thắng, Thủy Thủy, các nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Công an nhân dân … thể hiện giàu cảm xúc, qua đó truyền tới người nghe lòng tự hào và vọng mãi các chiến công.

