An Nguy tố Cát Phượng 'đạo diễn' scandal tình ái với Kiều Minh Tuấn

Photo: .. Trước động thái quyết liệt của nhà sản xuất Dung Bình Dương - sẽ khởi kiện Kiều Minh Tuấn , nam diễn viên đã tới gặp xin lỗi và hoàn trả lại 900 triệu đồng tiền cát-xê. Về phía An Nguy, lần đầu cô đối diện với sự việc qua những chia sẻ trên trang cá nhân.

An Nguy: 'Tôi là nước cờ trong tay người khác'

Trước tiên, nữ diễn viên xin lỗi đã làm phiền khán giả khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin không hay về mình. Cô khẳng định những chia sẻ của mình lần này nhằm khẳng định nhà sản xuất Chú ơi đừng lấy mẹ con hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện PR bẩn mà họ bị mang tiếng trước đó.

Tiếp đó, An Nguy thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với Kiều Minh Tuấn trong quá trình làm việc chung.

"Chưa bao giờ mình có ý định công khai chuyện này vì đó là điều không nên và trước sau cũng sẽ phải kết thúc. Nhưng đã có những chuyện xảy ra mình không kiểm soát được", An Nguy viết.

"Khi có những bài báo liên tục về ngày sinh nhật mình và ngày nghỉ lễ 2/9, cộng với việc dư luận đặt câu hỏi, chị Phượng đã yêu cầu mình trả lời phỏng vấn về những chuyện đã xảy ra, với lý do khán giả đang tức giận và muốn biết sự thật", cô kể.

An Nguy cho hay Cát Phượng muốn cô và Kiều Minh Tuấn trả lời báo chí rằng chuyện xảy ra trong thời gian hợp tác chung chỉ là để PR phim chứ cả hai không có tình cảm thật sự. Tuy nhiên An Nguy khẳng định "đã bắt buộc phải nói thì mình sẽ nói sự thật".

"Dù biết nói ra sự thật sẽ gặp phải phản ứng của khán giả, nhưng mình sai mình chịu và hơn hết, mình không muốn lừa dối khán giả. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ ê- kíp làm phim vì việc cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể", cô nhắn nhủ.

An Nguy lên tiếng sau thời gian im ắng.

An Nguy cho biết thêm: "Sau bài phỏng vấn thì mình mới biết được chị Phượng từ đầu đã có ý định đi truyền thông rằng chị và anh Tuấn có rạn nứt. Đó là lý do vì sao Facebook của chị Phượng liên tục cập nhật những trạng thái đau buồn".

"Vì sao thì mình không được rõ, cũng không muốn suy đoán. Chỉ có điều chị Phượng chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở việc úp mở không rõ ràng. Và việc mình trả lời sự thật đã đi ngược lại với mong muốn của chị", nữ diễn viên nói.

Cùng với những lý giải về chuyện ồn ào giữa mình và Kiều Minh Tuấn, An Nguy còn đăng hình ảnh chụp lại đoạn chat với Cát Phượng thể hiện ý định của nữ diễn viên hài.

"Nếu không có những tin nhắn này có lẽ mình cũng mãi mãi im lặng, mãi mãi không biết được việc mình là nước cờ trong kế hoạch của người khác", cô viết.

Cuối cùng, nữ diễn viên khẳng định không yêu cầu sự thông cảm hay tha thứ từ khán giả mà chỉ muốn mọi việc rõ ràng.

Hình ảnh được cho là tin nhắn của Cát Phượng. Cát Phượng: "Tôi chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện với An Nguy"

Trước những thông tin từ An Nguy, Cát Phượng tỏ ra bức xúc, chị khẳng định với Zing.vn: "Những tin nhắn An Nguy đăng hoàn toàn không phải của tôi. Đó không phải là cách nhắn tin của tôi. Tôi chưa từng gặp mặt hay trò chuyện với An Nguy thì sao lại có những tin nhắn này. Tôi sẽ tìm gặp An Nguy để giải quyết việc này".

Nghệ sĩ hài cho biết thêm với bản tính thẳng thắn, bộc trực nên từ khi vào nghề chưa từng luồn cúi hay chấp nhận đánh đổi với scandal. "Anh Hoài Linh quý tôi cũng vì tính cách ấy. Chưa bao giờ tôi dùng chiêu trò bẩn để gây sự chú ý kể cả nếu mình không nổi tiếng", chị nói.

Cát Phượng khẳng định chưa từng gặp và trao đổi với An Nguy.

Cát Phượng cho rằng nếu thật sự chị lên kế hoạch như An Nguy tố thì "hóa ra tôi là người không có đầu óc sao". Theo chị, không ai dại dột đem chuyện tình cảm thiêng liêng ra PR.

Riêng chuyện Kiều Minh Tuấn nảy sinh tình cảm với An Nguy, Cát Phương cho hay: "Tôi luôn tin tưởng Tuấn nên trong suốt thời gian quay phim, tôi chưa từng đến phim trường. Tôi cũng không hỏi Tuấn khi có vài tin đồn. Tôi nghĩ Tuấn là người khó rung động. Tôi chỉ đối diện, chất vấn Tuấn khi bài báo của hai người đăng tải".

Theo Zing