Angelina Jolie hẹn hò với nhà sản xuất phim người Campuchia kém 4 tuổi

Đã gần 1 năm rưỡi kể từ khi Angelina Jolie đệ đơn xin ly hôn Brad Pitt. Dường như khoảng thời gian này đủ để cho Angelina nguôi ngoai đi nỗi đau và bắt đầu hẹn hò trở lại. Một nguồn tin cho biết nữ diễn viên "Ông bà Smith" đang phải lòng rapper kiêm nhà sản xuất phim người Campuchia – PraCh Ly.

Nguồn tin này tiết lộ: "Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Sự kết nối của họ mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà Angie cần. Cô ấy đã không để ai đó mới lạ bước vào cuộc đời mình trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên khi đã phải lòng ai thì cô ấy phải lòng một cách mãnh liệt".

Được biết, Angelina gặp nhà sản xuất phim 38 tuổi này thông qua nhà hoạt động nhân quyền – Loung Ung. Trong lúc làm phim "First They Killed My Father" ở Campuchia, Loung Ung đã giới thiệu Angie với PraCh Ly. Anh này còn tiếp xúc với các con của Angelina và thân thiết với Maddox – con trai cả của cô.

PraCh Ly được cho là đã tiếp xúc với các con Angelina và đặc biệt thân thiết với Maddox –

con trai cả của cô. Sự thật là PraCh Ly có tham gia nhiều sự kiện liên quan đến bộ phim "First They Killed My Father" do Angelina Jolie làm đạo diễn và cũng có gặp gỡ lũ trẻ nhà cô. Tuy nhiên một số nguồn tin khác lại khẳng định 2 người không hề nảy sinh tình cảm và không phải là một cặp.

Hình ảnh Angelina Jolie cùng 2 con gái Shiloh và Zahara xuất hiện trên thảm đỏ

vào ngày 9/11 vừa qua.

Theo Người lao động