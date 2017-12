Ảnh áo tắm quá gợi cảm của người mẫu sexy nhất Thái Lan

Người mẫu Thái Lan - Mew Sirilapas Kongtrakarn sở hữu vẻ ngoài vô cùng gợi cảm, được mệnh danh là một trong những "quả bom sexy" ở xứ sở chùa vàng hiện nay. Chân dài sinh năm 1987 phủ sóng dày đặc trên các tạp chí thời trang ở Thái Lan, đặc biệt là các tạp chí dành riêng cho phái mạnh như Maxim, FHM. Với hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Mew Sirilapas luôn gây chú ý ở mọi nơi ngay khi xuất hiện.

5 năm qua, hầu như năm nào cô cũng xuất hiện trên tạp chí Maxim với loạt ảnh áo tắm vô cùng khêu gợi. Khi còn nhỏ Mew xem các cuộc thi sắc đẹp và luôn mơ ước được như họ. Cánh cửa showbiz mở ra với Mew khi cô đoạt danh hiệu Miss Teen Thái Lan năm 2003 và giải phụ Miss Slim Up trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2009.

Kể từ đó, Mew được nhiều đơn vị quảng cáo, nhãn hàng mời gọi. Cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lấn sân sang cả diễn xuất và âm nhạc. Nhờ đó, người đẹp được nhiều người biết đến và thu hút lượng fan khổng lồ.

Tuy bận rộn với công việc nhưng Mew Sirilapas vẫn dành thời gian cho học tập. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân Khoa Nhân văn Đại học Kasetsart. Với khả năng ăn nói lưu loát, Mew từng làm MC cho nhiều sự kiện.

Là một cô gái đẹp, nóng bỏng, cá tính nhưng Mew lại dễ bị tổn thương trong chuyện tình yêu. Câu nói người đẹp ưa thích nhất là "What doesn't kill me makes me stronger", được hiểu là - Cái gì không giết chết được tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Cùng ngắm những hình ảnh "đốt mắt" của Mew khiến bao chàng trai say đắm dưới đây:

Theo Dân Việt