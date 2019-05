Ảnh nude táo bạo của Anne Hathaway bất ngờ gây 'sốt' lại

Vai chính trong hai phần phim "The Princess Diaries - Nhật ký công chúa" (2001 và 2004) đưa tên tuổi cô lên hàng sao. Cũng từ đó, nữ diễn viên Mỹ hầu như đều được giao vai chính hoặc vai quan trọng trong các tác phẩm sau này như "The Devil Wears Prada", "Rachel Getting Married" (đề cử giải Oscar cho vai chính xuất sắc), "Valentine's Day", "Alice in Wonderland", "Love and Other Drugs", "One day"... Đặc biệt, vai cô gái điểm trong "Les Misérables - Những người khốn khổ" mang về cho cô một tượng vàng Oscar cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" và nhiều giải thưởng danh giá khác.