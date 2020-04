Bạn gái 9 năm viết ‘tâm thư’ tố La Chí Tường ngoại tình, quan hệ tập thể

Quảng cáo

Sáng 23/4, Châu Dương Thanh bất ngờ đăng tải một “tâm thư” dài trên tài khoản Weibo cá nhân, chính thức xác nhận đã chia tay với La Chí Tường sau 9 năm hẹn hò.

Nữ người mẫu chia sẻ, hai người đã “đường ai nấy đi” được một thời gian, nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cô không muốn ảnh hưởng đến việc cả xã hội đồng tâm chống COVID-19.

Vào đầu, Châu Dương Thanh khẳng định, đã suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải bài viết vạch trần bộ mặt thật của tài tử “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, không phải là hành động bột phát hay mang tâm lý trả thù bạn trai cũ.

Châu Dương Thanh.

Mỹ nhân họ Châu tiết lộ, lý do cặp đôi chia tay là vì cô xem tin nhắn trong điện thoại của La Chí Tường. Theo Châu Dương Thanh, La Chí Tường không thích cô xem điện thoại của anh. Anh nhiều lần nói với cô, điều quan trọng trong mối quan hệ là tin tưởng lẫn nhau, và động vào điện thoại của nhau làm lung lay niềm tin này. Châu Dương Thanh tôn trọng nguyện vọng của bạn trai suốt 9 năm bên nhau. Nhưng gần đây, vì một số lý do cô tự ý mở tin nhắn trong điện thoại La Chí Tường đọc và “thật may mắn vì tôi đã làm vậy”.

“Nếu tôi không xem nó, tôi sẽ không biết anh có một chiếc điện thoại di động khác dành riêng để tán tỉnh các cô gái khác. Hóa ra khi tôi không ở đó, anh sẽ dẫn các cô gái về nhà. Mỗi lần đến một thành phố nào đó, anh hẹn các cô khác khác nhau đến khách sạn. Những nữ nghệ sĩ và thậm chí cả thợ trang điểm anh từng giới thiệu với tôi đều có mối quan hệ lén lút với anh trong thời gian dài”, Châu Dương Thanh chua chát viết.

Chưa dừng lại ở đó, nữ người mẫu 9x còn tố, La Chí Tường và những người bạn của anh thường tổ chức tiệc tùng thác loạn, quan hệ tình dục tập thể với nhiều cô gái mà “những người bình thường không thể tưởng tượng được”.

“Tất cả những điều này đã phá vỡ tam quan của tôi. Không thể ngờ điều này lại xảy ra trên người anh, người mà tôi yêu sâu đậm suốt 9 năm”, Châu Dương Thanh bày tỏ sự thất vọng về bạn trai cũ.

Châu Dương Thanh và La Chí Tường lúc còn mặn nồng.

Cô tự mắng bản thân ngu ngốc khi tha thứ cho sự phản bội của La Chí Tường hết lần này đến lần khác. Châu Dương Thanh cho biết, bị mềm lòng mỗi lần bạn trai cũ tỏ thái độ ăn năn xin lỗi, thề thốt không tái phạm. Bản thân cô cũng kỳ vọng, tình yêu của cô sẽ khiến nam diễn viên sinh năm 1979 thay đổi.

Theo Châu Dương Thanh, cô có thể cảm nhận được La Chí Tường thực sự dành tình cảm cho cô. Vì cô, anh sẵn sàng gác công việc để cùng cô nghỉ lễ, công khai chuyện tình cảm của hai người trước công chúng, làm những điều lãng mạn, chiều chuộng cô… Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi nói chuyện điện thoại đến 3-4 giờ sáng mỗi ngày. Người đẹp họ Châu còn thắc mắc, La Chí Tường lấy đâu ra thời gian để ve vãn những cô gái khác.

“Nếu chúng ta chia tay vì không hợp hoặc anh có người yêu khác, tôi chắc chắn sẽ làm một bạn gái cũ hiểu chuyện. Nhưng tôi biết rằng, sẽ có nhiều cô gái bị anh lừa dối cùng một lúc. Họ có thể ngây thơ khi nghĩ rằng họ (ngoại trừ tôi) là duy nhất trong lòng anh. Đừng cô gái nào tin có thể thay đổi anh ta vì một số người sinh ra với bản chất cặn bã. Một kẻ tệ bạc x100 lần”, Châu Dương Thanh nhấn mạnh.

“Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Mặc dù 9 năm tuổi trẻ này không có kết quả (may mắn vì không có kết quả), nhưng tôi đã dành phần lớn gian gian của mình với anh. Nếu không có cú sốc này, những ký ức anh để lại cho tôi đều rất đẹp. Anh thực sự đã giúp tôi tốt hơn. Vì yêu anh, tôi trưởng thành và độc lập hơn. Nếu anh hỏi, tôi có buồn không? Không buồn vì anh không xứng đáng”, mẫu nữ 9x kết thúc “tâm thư” dài.

Châu Dương Thanh và La Chí Tường hẹn hò đến nay đã được 9 năm. Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2015. Hai người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm bên nhau trên mạng xã hội. Ban đầu, người hâm mộ của La Chí Tường tỏ ra không hài lòng với Châu Dương Thanh. Nhưng theo thời gian, họ dần chấp nhận. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4 rộ lên tin đồn cặp đôi tan vỡ.

Dân mạng phát hiện, hai người không còn xuất hiện cùng nhau, không có sự tương tác nào trên mạng xã hội. La Chí Tường thậm chí còn tổ chức tiệc tùng xa hoa với 20 cô gái trong biệt thự riêng trong thời gian lệnh cấm tụ tập vì COVID-19 vẫn còn hiệu lực. Thời điểm đó, ngôi sao “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện” bị chỉ trích dữ dội.

La Chí Tường bế bổng cô gái lạ trong bữa tiệc giữa dịch COVID-19.

Tháng 6 năm ngoái, nữ diễn viên Vu Đại Mộng tố La Chí Tường ngoại tình, bắt cá hai tay. Tuy nhiên, sau đó, anh và bạn gái họ Châu vẫn bên nhau. Hiện, La Chí Tường chưa bình luận gì về “tâm thư” kể tội của Châu Dương Thanh.

Tú Oanh

Theo Ulifestyle