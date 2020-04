Bạn gái Brooklyn có gia thế 'khủng': Bố tỷ phú, tài sản gấp nhiều lần David Beckham

Quảng cáo

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham bắt đầu hẹn hò từ tháng 11/2019. Sau khi xác nhận quan hệ, cặp đôi thường xuyên công khai thể hiện tình cảm nơi công cộng, mạng xã hội, đồng thời luôn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham thường xuyên đăng ảnh tình tứ trên trang cá nhân.

Trước khi đến với Nicola Peltz, Brooklyn từng có mối tình “tốn giấy mực” với người mẫu Hana Cross, nhưng “đứt gánh” vào tháng 8 năm ngoái. Sau đó, cậu cả nhà Beckham tiếp tục những mối quan hệ chóng vánh khác với nữ diễn viên người Canada Natalie Ganzhorn (21 tuổi), nữ diễn viên Phoebe Torrance (25 tuổi). Gần đây, một nguồn tin tiết lộ, “cậu ấm” sinh năm 1999 từng bí mật qua lại với người mẫu Lottie Moss trước khi đến với Hana.

Brooklyn và Nicola từng tiết lộ, lần đầu gặp nhau tại Coachella và chính thức yêu nhau tại một bữa tiệc vào năm ngoái. Brooklyn dường như rất si mê bạn gái hơn 4 tuổi. Anh gọi nữ diễn viên 9x là “tình yêu của đời tôi”.

Yêu nhau chưa đầy nửa năm, cặp đôi trẻ đã chuyển về sống chung tại căn hộ của Nicola ở thành phố New York, Mỹ. Hồi đầu tháng Tư, Nicola tuyên bố cô và Brooklyn sẽ “bên nhau mãi mãi” cùng bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Đáp lại, Brooklyn bình luận: “Sẽ mãi yêu em” bên dưới bài đăng của cô. Thậm chí hai người còn tính cả chuyện hôn nhân khi nữ diễn viên chia sẻ tấm thiệp có câu viết: “Không thể chờ đợi để kết hôn cùng anh”.

Cặp đôi đã chuyển về sống chung và tính cả chuyện kết hôn.

Không chỉ đồng điệu về tâm hồn, Brooklyn và Nicola còn được đánh giá là “môn đăng hộ đối”. Nếu như Brooklyn là con trai cả của cặp đôi quyền lực David – Victoria Beckham, Nicola không hề thua kém về gia thế, thậm chí còn trội hơn.

Nicola Peltz sinh năm 1995, là diễn viên người Mỹ. Vai diễn đột phá nhất của cô là hóa thân vào nhân vật Katara trong bộ phim The Last Airbender năm 2010. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như A & E Bates Motel, Transformers: Age of Extinction 2014...

Đáng nói hơn, cô là con gái của nhà đầu tư, tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz.

Nicola Peltz không chỉ là diễn viên nổi tiếng, còn xuất thân giàu có.

Doanh nhân 77 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 1,3 tỷ bảng Anh, gấp gần 4 lần số tài sản mà vợ chồng David Beckham có (khoảng 350 triệu bảng Anh). Mẹ của Nicola là vợ thứ ba của ông. Trong 35 năm chung sống, bố mẹ Nicola có với nhau 8 người con. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có hai anh chị cùng cha khác mẹ.

Vợ chồng Nelson và Claudia hiện đang ở trong một biệt thự 27 phòng ngủ ở Bedford, New York. Khu vực này là nơi yêu thích của nhiều người nổi tiếng như Ryan Reynolds, Blake Lively và Bruce Willis. Tháng 2/2020 vừa qua, ông Nelson tổ chức bữa tiệc gây quỹ tiêu tốn 580.600 USD cho mỗi cặp đôi tại nhà. Tổng thống Donald Trump là khách mời danh dự

Tỷ phú Mỹ cũng sở hữu bất động sản rộng 4.000 m2 trị giá 76 triệu bảng Anh ở Palm Beach, Florida, Mỹ.

Bố Nicola là tỷ phú Mỹ, sở hữu tài sản 1,3 tỷ bảng Anh. Nữ diễn viên 9x thừa thưởng ngoại hình xinh đẹp từ mẹ, cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz.

Nicola Peltz còn là đồng sáng lập quỹ quản lý đầu tư Trian Fund Management, có trụ sở tại New York. Ngoài ra, ông là chủ tịch không điều hành của công ty Wendy, đồng thời là giám đốc của nhiều công ty khác, gồm Legg Mason, Procter & Gamble, Sysco và The Madison Square Garden Company.

Anh chị em của Nicola cũng đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Anh trai Will (33 tuổi) là diễn viên nổi tiếng của phim Unfriended (2014), còn anh trai Brad (30 tuổi) là cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp.

Ngoài ra, nữ diễn viên 9x có hai em sinh đôi, Zachary và Gregory (17 tuổi). Họ từng leo lên trang đầu nhiều tờ báo quốc tế vào tháng 5/2016 khi Nelson chi 1,6 triệu bảng anh cho sinh nhật của hai con trai.

Mối tình của cậu cả với bạn gái mới nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ vợ chồng cựu danh thủ và nhà thiết kế người Anh.

Nguồn tin thân cận với gia đình Beckhams tiết lộ với The Sun: “David và Victoria chúc phúc rất nhiều cho mối quan hệ này. Họ luôn ủng hộ Brooklyn khi cậu ấy có bạn gái, nhưng đây thực sự là người họ hài lòng nhất. Họ nghĩ rằng, con trai cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Việc có thông gia có tầm ảnh hưởng như vậy ở Mỹ thực sự là thắng lợi lớn trong mắt họ”.

Nicola Peltz được lòng mẹ chồng tương lai. Hai người từng nhảy nhót thâu đêm cùng nhau tại tại tiệc sinh nhật của Brooklyn hồi tháng 3.

Tú Oanh

Theo Daily Mail