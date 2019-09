Bạn gái kém 22 tuổi của Leonardo DiCaprio mặc áo bơi bé xíu, khoe ngực gợi cảm

Trong khi đó, tài tử "Once Upon A Time In Hollywood" mặc áo phông và quần lửng màu xám, kết hợp mũ lưỡi trai đội ngược, kính râm. Nam diễn viên điển trai một thời nay trở thành ông chú trung niên bụng bự.

Leonardo hiện đang trong thời gian nghỉ sau tác phẩm "Once Upon A Time In Hollywood". Mới đây, anh nhận được nhiều lời ca tụng khi cam kết ủng hộ 5 triệu USD để cứu rừng Amazon thông qua tổ chức từ thiện do anh đồng sáng lập.