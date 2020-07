Bản tin Hình sự: Bất ngờ với cách giấu ma túy đá của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Quảng cáo

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đang tạm giữ 5 đối tượng (chủ yếu là người nước ngoài) đều tạm trú ở TP Hồ Chí Minh, trong đường dây 40kg ma túy đá được giấu bên trong các khối đá hoa cương do Kim Soon Sik (SN 1960, từng có thâm niêm 20 năm là cảnh sát của Hàn Quốc, có nhiều kinh nghiệm, thủ đoạn trong quá trình phạm tội) cầm đầu. (xem chi tiết)

Được bạn trai quen trên mạng là Lê Nguyên Tùng (SN 1994, Thạch Thành, Thanh Hóa) rủ đi cắm trại, chị Ngọc (SN 1994, Thanh Hóa, thời điểm đó làm giúp việc tại Hà Nội) nhận lời nhưng sau đó bị Tùng và bạn bán sang Trung Quốc với giá 6.500 nhân dân tệ/người (hơn 21 triệu đồng) và bị ép phục vụ khách mua dâm tại các nhà nghỉ. (xem chi tiết)

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. (xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" theo Điều 348 của Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo quy định. Trước đó, khi kiểm tra hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giữa đại dịch COVID-19.(xem chi tiết)

Ông Phạm Văn Hiệp- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình cùng Trịnh Thị Minh Thuý (Trưởng phòng), Hà Văn Dũng (nhân viên) và Vũ Xuân Thành (đấu giá viên của Trung tâm) bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Dương, vợ Đường "Nhuệ", trúng đấu giá đất từ việc đe doạ anh Đạt, 25 tuổi là người trúng đấu giá. (xem chi tiết)

Bị chị cùng cha khác mẹ là Phùng Thị Thanh Nga (SN 1971, trú ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) dọa báo công an khi đổ xô bàn thờ, Phùng Thị Hải (SN 1982) lấy dao đâm 1 nhát vào ngực trái của chị ruột là Phùng Thị Cẩm Nhung khiến nạn nhân tử vong sau đó (SN 1974, Hải và Nhung bị tâm thần, sống với nhau tại ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành). Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa triệt phá băng cướp giật tài sản trên địa bàn có độ tuổi 18-19 tuổi do Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng SN 2002, ngụ Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu. Được biết do nghiện ma tuý nên nhóm này rủ nhau dùng xe máy dàn cảnh thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền hút chích. (xem chi tiết)

Biết một số đối tượng thuê phòng thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy nên Lê Thị Sen (41 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An) là quản lý khách sạn T.N. tại phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) bố trí phòng riêng ở tầng 5, sửa phòng cách âm để mở nhạc thác loạn và trang bị dụng cụ hít ma túy và cho thuê với giá từ 1,8 - 2 triệu đồng/ngày. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam Sen để điều tra về hành vi chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp