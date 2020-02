Bảo Thanh nhận kiếm tiền không bằng ông xã, được chồng mua nhà và xe tặng

Quảng cáo

Gặp Bảo Thanh (sinh năm 1990) sau một event, cô khoe, giờ nhà em “quy về một mối” rồi, đỡ bao công đi lại. Sang năm em dự định sẽ sinh bé thứ hai. Cả hai vợ chồng đều mong một công chúa (bé trai đầu của Thanh hiện học lớp 3), ông xã còn nghiên cứu kỹ hơn cả vợ, từ đồ ăn thức uống, cho đến lịch hẹn khám bác sĩ. Đáng nhẽ em đã sinh sớm hơn nhưng vì thời gian trước vướng phim “Về nhà đi con” nên hoãn lại. Khi nhận được kịch bản “Về nhà đi con” em thích quá, nghĩ rằng không mấy khi có được một vai thú vị thế này, cho nên bàn với chồng và may mắn được anh ủng hộ.

Vợ chồng Bảo Thanh

Bạn diễn của Bảo Thanh khá quen mặt với chồng cô vì anh thường đến trường quay đưa đón vợ. Trên trang cá nhân, Thanh cũng rất chịu khó khoe chồng con nên ra đường nhiều khán giả nhận ra “chồng Bảo Thanh”.

Được biết, chồng Bảo Thanh, anh Nguyễn Đức Thắng làm trong ngành công an, bố chồng cô cũng là công an. Khi có người hâm mộ hỏi có phải kinh tế nhà Thanh “phất lên” từ sau khi cô nổi tiếng với “Sống chung với mẹ chồng” hay không, Thanh khẳng định cô kiếm tiền không bằng một phần ông xã. Anh là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Ngoài làm công an, anh kinh doanh phát đạt nên có thu nhập tốt.

Món quà chồng tặng diễn viên "Về nhà đi con"

Thanh cũng nói thêm, về kinh tế, vợ chồng cô độc lập. Cát –xê từ đóng phim, quay quảng cáo Thanh tự giữ. Cô cũng không tìm hiểu quá kỹ về tiền mà chồng kiếm được từ việc kinh doanh bên ngoài.

Hai người cưới nhau từ khi Thanh mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học sân khấu Điện ảnh. Kể về việc kết hôn sớm, Thanh không ngại khoe lý do “bác sĩ bảo cưới”.

Một cô giáo dạy ở trường Sân khấu điện ảnh cho biết: “Thanh là gương mặt cá tính trong lớp. Khi cô ấy có bầu sớm và quyết định lấy chồng chúng tôi đã hơi lấy làm tiếc, vì lo áp lực gia đình sẽ khiến Thanh bỏ nghề. Khi đó, cả khoa đã tìm mọi cách để tạo điều kiện cho Thanh, cho phép cô làm bài tập ở nhà thay vì phải đến trường. Khi Thanh sinh em bé, thầy cô cũng đặc cách cho học trò có thời gian ra chơi lâu hơn các bạn một chút để tiện về nhà cho con bú”.

Con trai lớn của Bảo Thanh

Sau này, Thanh rất thành công với nhiều vai diễn, nhắc đến quãng thời gian vừa học vừa làm mẹ, làm vợ, vừa đi diễn, cô vẫn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các thầy cô vào thời điểm ấy.

Mới đây, Bảo Thanh lại tái ngộ Quốc Trường trong “Đôi mắt âm dương”. Trong phim, Thanh vào vai một tiểu tam và bị áp lực đến nỗi chảy máu cam vì quá căng thẳng.

Lần thứ hai đóng với nhau, Thanh bảo cô vẫn thấy khó nhất là diễn cảnh hôn. “Tôi đã phải uống rượu mới đủ dũng khí để diễn và xin mọi người hãy quay thật nhanh vì mình không thể nào làm đi làm lại được” cô kể. Một điều đặc biệt nữa, khi Bảo Thanh diễn cảnh tình cảm này thì chồng cô cũng ở hiện trường và rất may… không ghen.

Khi có thời gian rảnh, chồng Bảo Thanh sẽ đi theo đoàn phim để chăm sóc vợ. Khoảng giãn giữa những buổi quay, hai người sẽ đưa nhau đi chơi và thường bị mọi người cùng đoàn đùa là “trăng mật tranh thủ”.

Chồng Thanh thích tháp tùng vợ đi đóng phim và... không ghen.

Bảo Thanh sinh năm 1990 ở Bắc Giang, trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Từ năm tám tuổi, cô đã diễn xuất trong phim Vào Nam ra Bắc, giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001.

Cô góp mặt trong phim truyền hình Trò đời (2012), phim nhựa Những người viết huyền thoại (2013), phim truyền hình Người chồng điên (2014), Hợp đồng hôn nhân (2016)... Bảo Thanh được biết đến rộng rãi với vai Minh Vân trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng, phát sóng hồi tháng 4/2017. Năm ngoái, cô tham gia trong phim Về nhà đi con và đã được trao giải Nữ diễn viên truyền hình ấn tượng.

ĐẠT NHI