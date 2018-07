Bé gái Việt 7 tuổi giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế ở New York

Vượt qua hàng chục đối thủ "nặng ký" với nhiều loại nhạc cũ, ở nhiều lứa tuổi khác, Trần Băng Tâm, thí sinh nhỏ tuổi thứ hai, đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng American Protege do Carnegie tổ chức và được mời biểu diễn tại nhà hát Carnegie (New York) hôm 30/6.

Trần Băng Tâm (giữa) tại một buổi trao giải. (Nguồn: Vietnam+).

Để nhận được giải lớn của cuộc thi, từ Việt Nam, Băng Tâm đã gửi hai bài dự thi của mình được thu vào đĩa đến Ban tổ chức tại New York.

Ban giám khảo đánh giá các bài dự thi của Băng Tâm đều là các bản nhạc đòi hỏi tính kỹ thuật cao, khó chơi so với độ tuổi của Băng Tâm như "Sonatine No. 3 Op. 6" của Clementi, "The Flight of Bumble Bee" của Rimsky Korsakoff.

Nghệ sỹ piano Khánh Linh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), giáo viên đã đồng hành cùng Khánh Linh trong suốt 3 năm qua cho biết để đạt được thành tích cao nhất này, Băng Tâm phải luyện đàn đều đặn ít nhất 2 tiếng một ngày suốt hơn 2 năm. Mặc dù có một trí nhớ tuyệt vời về giai điệu nhưng Băng Tâm vẫn luyện đàn theo các bản nhạc một cách bài bản.

Khi được thông báo đoạt giải, dù không nhận được nhiều hỗ trợ từ Ban tổ chức giải, nhưng gia đình và cô giáo Khánh Linh vẫn quyết định đưa Băng Tâm đến tham gia lễ trao giải và biểu diễn ở đêm Gala cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Australia, Canada, Mỹ...

Hiện Băng Tâm là học sinh trường phổ thông quốc tế Newton. Em học đàn piano từ năm 4 tuổi và đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là giải nhất cuộc thi âm nhạc Grand Virtuso Prize tại Rome, Italy, năm 2017, giả 3 cuộc thi piano Rising Star 2018 tại Berlin, Đức, giải nhất cuộc thi âm nhạc Grand Virtuso Prize 2018 tại Vienna, Áo, và giải nhất cuộc thi âm nhạc Golden Classical Music tại New York năm 2018.

Tháng Bảy tới đây, Băng Tâm sẽ tới Australia để dự cuộc thi âm nhạc Sydney Eisteddfod 2018.

American Protégé là cuộc thi dành cho các nhạc sỹ, ca sỹ, vũ công, diễn viên trẻ, được tổ chức hàng năm tại nhà hát huyền thoại Carnegie Hall. Đây còn được coi là nơi đem đến những cơ hội chưa từng có để những nghệ sỹ có thể phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới.

American Protégé được xây dựng bởi những nhà quản lý nổi tiếng trong nền công nghiệp giải trí của Mỹ đến từ các chương trình nổi tiếng như The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Today Show của NBC, Ellen DeGeneres TV Show…

Giám đốc phụ trách nghệ thuật của giải năm nay là nghệ sỹ lừng danh Michael Tishman./.

Vietnam+