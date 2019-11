Bi kịch trong những ngày cuối đời của Goo Hara

Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ phải chống chọi với rất nhiều cảm xúc tiêu cực do vụ việc với bạn trai cũ Choi Jong Bum mang lại. Trước đó, cô bị nghi ngờ hành hung bạn trai, cào rách mặt và mí mắt Choi trong cơn giận dữ.



Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện chính Goo Hara mới là nạn nhân của vụ việc. Cô bị Choi Jong Bum dọa tung clip nóng, hành hung bầm tím khắp người dẫn đến chảy máu tử cung và nhiều vết thương ngoài da khác. Thậm chí, cựu thành viên Kara còn phải quỳ xuống xin bạn trai đừng tung clip "giường chiếu" của hai người lên mạng.



Vụ kiện hành hung cũng như bị đe dọa tung clip nóng khiến cô luôn trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ và tuyệt vọng.

Goo Hara suy sụp tinh thần sau vụ kiện hành hung với bạn trai.

Bên cạnh đó, dư luận Hàn Quốc được cho là một phần nguyên nhân khiến Goo Hara thêm suy sụp. Một thống kê từ Google Hàn Quốc cho biết có hơn 200.000 lượt tìm kiếm liên quan đến sự cố của nữ ca sĩ.



Cụ thể, trên mạng xã hội, những cụm từ tìm kiếm như "đoạn phim do Hara đề nghị quay", "cảnh giường chiếu của Goo Hara", "Goo Hara clip nóng"... liên tục lọt vào top được tìm kiếm nhiều nhất.



Trước khi tự tử, Goo Hara đã đăng nhiều dòng trạng thái thể hiện tâm trạng u buồn, tiêu cực lên trang cá nhân. "Đau đớn nhưng phải vờ như mình vẫn ổn", "Bên ngoài trông như chẳng có vấn đề gì nhưng bên trong đã vỡ vụn thành trăm mảnh", "Lời nói có thể giết chết con người nhưng cũng có thể cứu rỗi cuộc đời người khác. Đã biết ngôn từ có sức nặng, tại sao không suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra", "Tạm biệt"... là một số lời tâm sự của nữ ca sĩ.



Trước đó, vào tháng 9/2018, từng có tin Goo Hara cố tự tử tại nhà riêng do mắc bệnh trầm cảm nhưng được cấp cứu kịp thời. Ở thời điểm đó, công ty quản lý phủ nhận tin đồn tự tử, khẳng định nữ ca sĩ chỉ dùng thuốc an thần và thuốc điều trị tiêu hóa theo đơn của bác sĩ.



Khi tin tức Goo Hara tự tử vào ngày 25/5 được lan rộng, nhiều người đã lật lại tin đồn cũ và nghi ngờ công ty quản lý từng giúp nữ ca sĩ lấp liếm vụ tự sát bất thành.

Bị dư luận chỉ trích, bạn thân qua đời đột ngột

Scandal clip nóng với bạn trai cũ chưa qua, Goo Hara lại bị lôi vào tin đồn nhạy cảm khác. Một số người dùng ẩn danh trên mạng cho rằng cô là một trong số những nạn nhân từng bị Seungri quay lén. Tin đồn thất thiệt trên được cho là gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng nữ ca sĩ.



Bên cạnh đó, trên mạng xã hội Hàn Quốc, một số người cho rằng cô còn gặp phải áp lực do bị công chúng dè bỉu ngoại hình. Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, Goo Hara bị nhiều người chê bai thậm tệ về việc phẫu thuật thẩm mỹ. "Không lẽ chỉnh sửa là có tội? Tôi chỉ làm (phẫu thuật mí mắt) vì phát hiện triệu chứng viêm mí thôi", cựu thần tượng đáp lại bình luận ác ý.



Ngày 14/10, Sulli treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Vụ việc gây chấn động dư luận châu Á. Người hâm mộ tỏ rõ sự lo lắng dành cho những người bạn thân của ngôi sao quá cố gồm Tae Yeon, Krystal, IU và Goo Hara.