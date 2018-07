Biểu diễn nghệ thuật đường phố: Vì sao bị thu nhạc cụ?

Ngày 4/7, trên mạng xã hội và trang facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp” xuất hiện hình ảnh và clip ghi lại cảnh một nhóm bạn trẻ được cho là sinh viên đang chơi nhạc tại khu vực chân cầu Rồng (cạnh cầu Tình yêu) thuộc địa phận phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) bị một người đàn ông là cán bộ phường An Hải Tây tới tịch thu nhạc cụ. Người cán bộ này yêu cầu nhóm bạn trẻ đang chơi nhạc ở đây ngừng chơi, xuất trình giấy tờ, sau đó tịch thu toàn bộ nhạc cụ cùng loa của nhóm bạn trẻ.

Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 20h ngày 3/7, rất đông du khách có mặt, chứng kiến và ghi hình sự việc. Người cán bộ trong clip được xác định là ông Trần Văn Trúc (cán bộ phường An Hải Tây) liên tục lớn tiếng, thậm chí yêu cầu du khách không được quay phim chụp hình. Sau đó, ông Trúc tự tay kéo loa, bưng nhạc cụ bỏ lên xe ô tô của phường chở đi. Nhiều du khách chứng kiến cảnh này hết lời khuyên ngăn, vì hành xử như vậy là quá khiếm nhã, mất lịch sự và mất hình ảnh của thành phố du lịch. Việc các bạn trẻ chơi nhạc tạo không khí vui nhộn, rất văn minh và lịch sự, ở các thành phố lớn trong nước và trên thế giới đều có.

Những hình ảnh của sự việc được du khách đưa lên mạng xã hội, lập tức nhận được hàng loạt ý kiến phản hồi của người dân và du khách đa phần tỏ ra bức xúc vì cách hành xử của cán bộ phường An Hải Tây.

Ba thành viên ban nhạc đường phố đều là sinh viên Đại học Huế, vừa mới ra trường chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp. Ban nhạc lập từ những năm tháng sinh viên, ra trường ba bạn trẻ quyết định vào Đà Nẵng gây dựng sự nghiệp, duy trì hoạt động thì bất ngờ gặp sự cố nói trên.

Em Nguyễn Hà Triều, thành viên ban nhạc, cho biết: Khá bất ngờ, vì mới lần đầu tiên cả ba đến biểu diễn tại đây nhưng cán bộ phường xua đuổi, thu nhạc cụ. Nhiều du khách lên tiếng, xin giùm các bạn nhưng không có ích gì. Sau khi tịch thu nhạc cụ của ban nhạc đường phố, các thành viên lên trụ sở phường An Hải Tây và bị lập biên bản vi phạm hành chính “Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để thực hiện bày, bán hàng hóa”. Mức phạt được thông báo là 2,5 triệu đồng.

“Chúng em xin và nói với mấy anh cán bộ quy tắc phường rằng không đủ số tiền 2,5 triệu để nộp phạt. Nghe xong, các anh vẫn lập biên bản vi phạm hành chính và bảo hôm sau lên trình bày với Chủ tịch phường để được giải quyết, hạ mức phạt”, Triều cho biết.

Em Trần Duy Phương, một thành viên khác, cho biết: Tiền du khách và người dân cho là để duy trì hoạt động của ban. Việc làm này, nhiều nơi không cấm đoán. Toàn bộ nhạc cụ của ban nhạc khoảng 70 triệu đồng, tất cả đều là nhạc cụ phục vụ học tập thời sinh viên và đều do bố mẹ ở quê đầu tư mua sắm.

Chiều ngày 4/7, ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây đã trực tiếp gặp, làm việc và trao đổi với ba bạn trẻ. Kết thúc buổi làm việc, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông An cho biết: ở Đà Nẵng khu vực nào được phép biểu diễn nhạc đường phố thì ông không rõ. Nhưng khu vực xảy ra sự việc muốn biểu diễn phải có cơ quan thẩm quyền cho phép.

“Những trường hợp vi phạm có tính chất tập thể như thế này chúng tôi phải mời về phường để giải quyết, tuyên truyền để không tái phạm. Quyết định xử phạt hành chính chúng tôi sẽ xử bằng hình thức nhắc nhở, cảnh cáo. Nếu tái phạm sẽ tiến hành xử phạt”, ông An nói. Đồng thời ông cho biết thêm: Sau khi giải thích, tuyên truyền cho 3 bạn trẻ, toàn bộ nhạc cụ đã được lực lượng quản lý đô thị phường trả lại cho các thành viên. Các bạn trẻ cũng cam kết không tái phạm.

Riêng thái độ của cán bộ phường trong xử lý vụ việc, ông An cho biết sẽ rút kinh nghiệm, nhắc nhở và chấn chỉnh thái độ của cán bộ phường. Tuy nhiên Chủ tịch phường An Mỹ Tây vẫn cho rằng: “Thời điểm đó rất đông người, cán bộ phải nói to, nói nhỏ làm sao nghe được!?”.

“Hát nhạc là phục vụ nhân dân, nhưng đây là vừa hát nhạc vừa đi xin tiền là hình thức trá hình. Hơn nữa, khu vực đó là khu vực không được buôn bán , chèo kéo, lang thang, xin ăn…”. Ông Nguyễn Bá An, chủ tịch phường An Hải Tây “Khi chúng em chơi nhạc, bà con và du khách rất thích thú nên anh em ai cũng phấn khởi. Ở Huế bọn em vẫn hoạt động bình thường ở phố đi bộ không hề có cấm đoán, tịch thu hay xử phạt. Nhóm chúng em di chuyển thường xuyên nên cần phải có chi phí nên có bỏ thùng đàn phía trước, du khách người dân tùy tâm bỏ tiền chứ chúng em không xin, hay chèo kéo”. Em Nguyễn Hà Triều

