'Biểu tượng nhan sắc Nam Phi' thả dáng đẹp hút mắt

Từ nhỏ, cô và mẹ đã phải sống trong tủi nhục với người cha, người chồng bạo lực luôn hành hạ đánh đập mẹ con cô. Cha Charlize Theron bị chính người mẹ bắn chết trong một lần giằng co cãi vã. Toàn bộ sự việc đều xảy ra trước mắt mỹ nhân làng điện ảnh lúc đó mới 15 tuổi và đến tận bây giờ cô vẫn bị ám ảnh bởi cái chết đầy bi kịch của cha mình.

Charlize Theron nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như The Cider House Rules, The Devil’s Advocate, Sweet November, The Italian Job hay đả nữ nóng bỏng trong Aeon Flux. Điển hình là vai nữ sát nhân Aileen Wuornos trong Monster (2003). Vai diễn xuất sắc này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Quả cầu vàng và Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc, trở thành người Nam Phi đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục chính về diễn xuất.