Bố tỷ phú của con dâu Victoria Beckham đi làm bằng trực thăng, tài sản gấp 4 lần thông gia

Ngay sau khi một người trong cuộc tiết lộ Brooklyn Beckham đã đính hôn với bạn gái hơn 4 tuổi Nicola Peltz, cậu cả nhà Beckham chính thức xác nhận kế hoạch kết hôn trong tương lai gần trên Instagram.

“Hai tuần trước tôi đã cầu hôn người bạn tâm giao của mình và cô ấy nói ‘Có’. Tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tôi hứa sẽ trở thành người chồng tốt nhất và người cha tuyệt vời nhất vào một ngày nào đó. Anh yêu em, bé cưng”, Brooklyn viết hôm 11/7 (giờ địa phương), kèm theo bức ảnh hai người ôm nhau tình tứ trên đồng cỏ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã đính hôn và sắp tổ chức đám cưới, dự kiến vào cuối hè hoặc đầu thu năm nay.

Dù mới 21 tuổi, quyết định lập gia đình của Brooklyn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cả bố và mẹ - cặp đôi đình đám David và Victoria Beckham.

Trên trang cá nhân, cựu thành viên Spice Girls đăng tải bức ảnh tương tự, kèm dòng trạng thái đầy phấn khích: “Tin tức hào hứng nhất! Chúng ta không thể hạnh phúc hơn. Chúc hai con thật nhiều tình yêu và hạnh phúc trọn đời”.

David cũng có động thái tương tự: “Xin chúc mừng hai con người xinh đẹp này. Khi họ bắt đầu hành trình tuyệt vời này cùng nhau, chúng ta hạnh phúc thay cho các con”.

Theo nguồn tin, nhiếp ảnh gia sinh năm 1999 đã trao cho vị hôn thê chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương kiểu chữ nhật xếp tầng (emerald) có giá 160.000 bảng Anh (gần 4,7 tỷ đồng). Cặp đôi trẻ cũng được cho là đang lên kế hoạch chi tới 4 triệu bảng Anh (117 tỷ đồng) cho hai đám cưới ở Anh và Mỹ.

Còn ít tuổi nhưng tình sử của Brooklyn rất phong phú, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân showbiz quốc tế như nữ diễn viên Mỹ Chloe Grace Moretz nữ diễn viên Pháp Sonia Ben Ammar, người mẫu Mỹ Sofia Richie, ca sĩ Mỹ Madison Beer, ca sĩ Mỹ Rita Ora, vũ công người Mỹ Lexy Panterra, người mẫu Anh Hana Cross… Dù không cấm cản, nhưng chưa có ai khiến ông bà Beckham hài lòng như con dâu tương lai Nicola Peltz. Cô không ít lần góp mặt trong những cuộc đi chơi, sự kiện quan trọng của gia đình bạn trai. Thậm chí, trong sinh nhật của Brooklyn hồi tháng 3, người đẹp 25 tuổi nhảy nhót thâu đêm cùng mẹ chồng tương lai.

Ông bà Beckham rất hài lòng về lựa chọn lần này của con trai cả.

Nguyên nhân được cho là do gia thế “khủng” của Nicola Peltz. Nguồn tin thân cận với gia đình Beckham từng tiết lộ với The Sun: “David và Victoria chúc phúc rất nhiều cho mối quan hệ này. Họ luôn ủng hộ Brooklyn khi cậu ấy có bạn gái, nhưng đây thực sự là người họ hài lòng nhất. Họ nghĩ rằng, con trai cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Việc có thông gia có tầm ảnh hưởng như vậy ở Mỹ thực sự là thắng lợi lớn trong mắt họ”.

Gần đây, một nguồn tin khác lại cho biết: “David và Victoria rất xúc động. Họ cảm thấy cuối cùng con trai gặp được một cô gái không theo đuổi anh vì danh tiếng hay tiền bạc. Quá sớm để hai bên gia đình chính thức đặt vấn đề, nhưng họ đã nhắm đến cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu tới”.

Thái độ mừng như bắt được vàng của David và Victoria Beckham khiến nhiều người tò mò về thân thế của Nicola Peltz.

Nicola Peltz sinh năm 1995, là diễn viên người Mỹ. Cô từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn, từng mơ ước trở thành một vận động viên khúc côn cầu, cho đến khi tham gia lớp học kịch vào năm 12 tuổi và nhận ra giấc mơ của cô nằm ở nơi khác.

Lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh là vào vai khách mời trong video nhạc pop của Miley Cyrus năm 13 tuổi. Vai diễn đột phá nhất của cô là hóa thân vào nhân vật Karate trong bộ phim The Last Airbender năm 2010. Nicola được biết đến nhiều hơn với vai con gái của Mark Wahlberg trong “Transformers: Age of Extinction” (2014). Ba năm sau đó, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng Inhumans.

Nicola Peltz xinh đẹp, sở hữu thân hình mảnh mai, nuột nà.

Năm 2016, Nicola hẹn hò với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber. Một năm sau, cô bắt đầu hẹn hò với Anwar Hadid, em trai của chị em siêu mẫu Gigi và Bella Hadid. Cặp đôi được cho là chỉ qua lại hơn 1 năm trước khi chia tay vào tháng 5/2018.

Hơn cả sự nghiệp phim ảnh, Nicola là con gái của nhà đầu tư, tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Mẹ của Nicola là vợ thứ ba của ông. Trong 35 năm chung sống, bố mẹ Nicola có với nhau 8 người con. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có hai anh chị cùng cha khác mẹ.

Cô là con gái út của tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz.

Doanh nhân 77 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 1,3 tỷ bảng Anh, gấp gần 4 lần số tài sản mà vợ chồng David Beckham có (khoảng 350 triệu bảng Anh). Nelson Peltz có hai chuyên cơ riêng, trong khi gia đình Beckham không có. Trước đây, ông có thói quen đi làm ở New York bằng trực thăng. Nhưng sau khi bị hàng xóm phàn nàn, đến mức kéo nhau ra toà, ông đã bỏ thói quen này.

Vợ chồng Nelson và Claudia hiện đang ở trong một biệt thự 27 phòng ngủ ở Bedford, New York. Khu vực này là nơi yêu thích của nhiều người nổi tiếng như Ryan Reynolds, Blake Lively và Bruce Willis. Tháng 2/2020 vừa qua, ông Nelson tổ chức bữa tiệc gây quỹ tiêu tốn 580.600 USD cho mỗi cặp đôi tại nhà. Tổng thống Donald Trump là khách mời danh dự.

Biệt thự của gia đình Peltz ở Bedford.

Tỷ phú Mỹ cũng sở hữu bất động sản rộng 4.000 m2 trị giá 76 triệu bảng Anh ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp, được lót chì ở nền nhà để tránh ẩm ướt do gần biển.

Không chỉ vậy, ông Peltz mua ngôi nhà đối diện bên kia đường để xây sân tennis. Sau đó, ông xây thêm một biệt thự dành riêng cho khách.

Nelson Peltz còn là đồng sáng lập quỹ quản lý đầu tư Trian Fund Management, có trụ sở tại New York. Ngoài ra, ông là chủ tịch không điều hành của công ty Wendy, đồng thời là giám đốc của nhiều công ty khác, gồm Legg Mason, Procter & Gamble, Sysco và The Madison Square Garden Company.

Ngoài ra, bố chồng tương lai của Brooklyn là người hâm mộ tranh thuộc trường phái ấn tượng. Ông sở hữu bộ sưu tập tác phẩm của các danh hoạ Pháp Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Paul Cézanne (1839-1906) và Edgar Degas (1834-1917).

Anh chị em của Nicola cũng đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Anh trai Will (33 tuổi) là diễn viên nổi tiếng của phim Unfriended (2014), còn anh trai Brad (30 tuổi) là cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp.

Ngoài ra, nữ diễn viên 9x có hai em sinh đôi, Zachary và Gregory (17 tuổi). Họ từng leo lên trang đầu nhiều tờ báo quốc tế vào tháng 5/2016 khi Nelson chi 1,6 triệu bảng anh cho sinh nhật của hai con trai.

Là con gái út trong nhà, Nicola nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ cả cha mẹ, lẫn các anh chị em. Trong một cuộc phỏng vấn, Nicola cho biết, 6 anh em trai của cô ấy luôn lo lắng và bảo vệ thái quá cho cô. Cô luôn bị xem là em bé chưa trưởng thành, khiến người đẹp đôi lúc cảm thấy phiền phức.

Tú Oanh

Theo Daily Mail