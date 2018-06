Bolero: Thời 'nữ hoàng ngồi xe loa'

Bầu sô “chặt chém” hết thời?

Bolero rõ ràng đang bước vào giai đoạn bão hòa đối với người thưởng thức, nên các bầu sô, các nghệ sỹ cũng nghĩ ra nhiều chiêu để hâm nóng. Nếu theo cách định nghĩa của MC lẫy lừng của Thúy Nga- Paris bolero đơn giản là câu chuyện loanh quanh nghèo- thất tình. Nhưng nay được ca sỹ, bầu sô khoác cho chiếc áo mới: “Sến- Sang”. Các buổi biểu điễn đều được quảng cáo mùi mẫn, nào “show khủng”, “show sang”, nào “bữa tiệc hoành tráng”.… Dạt về địa phương, ca nhạc bolero thường đi kèm dạ tiệc. Cách đây nhiều năm không ai tưởng tượng, một danh ca lẫy lừng như Như Quỳnh, lại lên tận Lạng Sơn hát. Khán giả vùng cao vừa nghe Như Quỳnh hát, vừa được danh ca này dỗ ngọt: Hãy cầm li rượu vang lên! Cũng không ai có thể tưởng tượng được câu chuyện bên lề, “nữ hoàng” Lệ Quyên lại ngồi trên chiếc xe có loa đi lòng vòng, để hút khách tới chương trình biểu diễn của mình. Đã hết thời xếp hàng mua vé xem ca nhạc. Bây giờ vé đưa tận nhà, giảm giá nếu mua nhiều vé, thậm chí ở một số chương trình còn có dịch vụ xe đưa, đón đàng hoàng.

Cho nên, những bầu sô không chịu biết khán giả đã chính thức lên ngôi “thượng đế” sẽ dễ dàng bị bật bãi. Mới đây, trong một buổi họp báo, ca sỹ Quang Lê đã không ngại gọi thẳng tên một vị bầu sô của dòng nhạc vàng: Anh này chỉ mặn mà trong lần hợp tác đầu tiên. Còn sau đó dìm giá người ta thảm hại. Thế nên suốt mấy năm rồi, Quang Lê “cạch”. Bầu sô này thất thế, người được hưởng lợi là khán giả, họ không phải trả giá vé đắt cứa cổ để xem những liveshow đầu tiên của “thần tượng”. Thí dụ, liveshow Như Quỳnh ở cả Hà Nội và Sài Gòn, bầu sô bị tố trên, đều “chặt” đẹp, khi đưa ra mức giá cho loại vé sang nhất: 6 triệu đồng, trong khi kết cấu chương trình lỏng lẻo, âm thanh, ánh sáng có vấn đề. Bản thân bầu sô coi thường khán giả, khi nhiệt tình lên sân khấu khoe con và điểm danh những nghệ sỹ giúp anh ta kiếm nhiều tiền nhất những năm qua.

Có thực “Sến- sang” ?

Sự trở lại của Như Quỳnh sau hơn hai mươi năm xa quê hương ít nhiều làm thị trường ca nhạc Việt Nam nóng lên. Đến mức một nhạc công bình luận vui trên mạng xã hội: Chị này “quét chợ” kinh thế. Mới về nước nửa năm, Như Quỳnh đã có hàng loạt liveshow ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Huế… Mới nhất, Như Quỳnh tái ngộ Ngọc Sơn, Quang Lê, hai vị huấn luyện viên ngồi cùng ghế nóng với chị trong gameshow “Thần tượng bolero” qua chương trình “Nhạc tình muôn thuở 6”, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt -Xô (Hà Nội). Song song với những chương trình diễn ra tại Việt Nam, Như Quỳnh vẫn cống hiến cho trung tâm ca nhạc hải ngoại mà chị giữ vai trò trụ cột. Danh ca liên tục thông báo tình hình sức khỏe “bị khan giọng”. Chị bị “ném đá” không thương tiếc khi hát chung với thí sinh do mình huấn luyện trong đêm chung kết “Thần tượng bolero” được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Dù hát lại những bản hít “Duyên phận”, “Vùng lá me bay” nhưng Như Quỳnh không làm khán giả hài lòng. Nhiều người nói: Do tuổi tác làm giọng chị kém đi nhưng nếu ai chịu để ý tốc độ chạy show của nữ danh ca này, sẽ hiểu vì sao chị hát một cách khó khăn, mệt mỏi. Trước khi hát ở “Thần tượng bolero” Như Quỳnh vừa thực hiện liveshow ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tình trạng ấy không chỉ xảy ra với danh ca hải ngoại. Một trong những giọng ca bolero được yêu mến hiện nay, Dương Hồng Loan, cũng luôn kín lịch. Nhiều người thắc mắc tại sao cô ra về sớm trong chương trình “Nhạc tình muôn thuở 6” vừa qua, cô đã thú thật trên mạng xã hội: Vì cô bị đuối, do trước đó vừa chạy sô từ nước ngoài trở về. Các ca sỹ luôn trong tình trạng như vậy thì đòi hỏi gì chất lượng ở những “đại tiệc âm nhạc”? Có lẽ, vì thời gian luyện tập quá ít nên họ cứ hát đi hát lại vài bài tủ. Theo thống kê chưa đầy đủ của fan Như Quỳnh, danh ca này đã trình diễn trên 400 nhạc phẩm, ở hải ngoại. Thế nhưng, khi hát ở Việt Nam, chị hầu như chỉ quanh quẩn: “Duyên phận”; “Vùng lá me bay”; “Người tình mùa đông”; “Nhớ người yêu”... Đến mức, có khán giả trẻ hâm mộ chị phải khẩn thiết kêu gọi công ty âm nhạc trong nước mà chị vừa ký hợp đồng biểu diễn hết năm nay: Đề nghị để cho Như Quỳnh hát bài mới, nghe bài cũ chán quá rồi. Thế là trong show mới nhất Như Quỳnh ngừng hát “Vùng lá me bay” chuyển sang hát “Mùa Thu lá bay” (nhạc Ngoại, lời Việt).

Nếu đi xem ca nhạc chỉ cốt để gặp “thần tượng” thì khán giả hoàn toàn thỏa mãn. Những ngôi sao của dòng bolero vô cùng thân thiện, nếu chịu khó nán lại đến tàn cuộc, bạn có thể bắt tay, ôm hôn, chụp ảnh cùng “thần tượng”, đưa “thần tượng” ra xe, không khó gì. Nhưng đòi hỏi cao hơn, sẽ thất vọng.

Sân chơi cho những nghệ sỹ đa năng?

Trước đây, khán giả yêu bolero thường là lớp người không còn trẻ. Nay, nhiều người trẻ cũng ưa não nề. Nhưng nếu cả chương trình tuyền những “Lại nhớ người yêu”; “Đắp mộ cuộc tình”; “Chuyến tàu hoàng hôn”… thì “thượng đế” cũng mệt và chán. Nhất là nhiều ca từ của bolero không còn thích hợp với giới trẻ thời nay. Thí dụ: “Tôi về gom lại thư anh/ Cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu” (Cho vừa lòng anh). Cho nên, các ca sỹ cũng cố gắng biến thành “tắc kè hoa” trên sân khấu, vừa ủy mị đã lại nhảy nhót tưng bừng. Ngọc Sơn mới đây tái ngộ khán giả thủ đô trong “Nhạc tình muôn thuở 6” được cổ vũ nồng nhiệt. Bởi vì ngoài giọng hát trời phú, cùng những sáng tác bình dân dễ đi vào lòng người, anh còn hồn nhiên biến sân khấu ca nhạc thành sân khấu hài . Ngọc Sơn gửi lời chào đặc biệt: “Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Ngọc Sơn rất yêu thương đại gia đình” v.v đã làm khán giả cười nghiêng ngả. Trong tiếng nhạc rộn ràng, anh hướng dẫn khán giả nhảy theo điệu của Ngọc Sơn.. Hát hay không bằng pha trò giỏi, khán giả Việt vốn được tiếng mê hài kịch là thế. Như Quỳnh cũng không kém cạnh. 48 tuổi nhưng khi hát Như Quỳnh vẫn nhí nhảnh dùng hai tay làm biểu tượng trái tim đáp lai fan trẻ. Chị cũng nói : “I love you too” theo cách không đụng hàng, khiến fan bị kích thích hú hét gọi tên. Với khán giả có tuổi, Như Quỳnh tặng câu cải lương: “Ông chồng của tui, miệng nói chung tình, mà ông lại có mèo/ Ông mê cái con nhỏ đó, không biết con nhà ai…”. Cũng như Ngọc Sơn, Như Quỳnh là một ca sỹ “nhạc nào cũng nhảy”. Chị có thể hát nhạc quê hương nhưng cũng có thể “quẩy” tưng bừng. Có lẽ, trong thời bolero đang bão hòa thì lối đi của Ngọc Sơn, Như Quỳnh đan cài giữa bolero và nhạc trẻ trên sân khấu, có vẻ khôn ngoan. Lệ Quyên gần đây cũng thử nghiệm với nhạc Trịnh. Mặc dù tạo dư luận khen chê khác nhau song thử nghiệm này là cần thiết trên thị trường ca nhạc hiện nay. Chắc là sắp đến thời ca sỹ bolero rủ nhau tập tành hát nhạc đỏ, nhạc trẻ? Anh Thơ, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Sơn Tùng… liệu chừng.

Đào Nguyên