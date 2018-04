Bông Mai nghỉ việc ở VTV, 'chấp nhận bị nói là điên rồ'

Quyết định chia tay VTV sau 12 năm gắn bó, BTV Bông Mai khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây, Bông Mai cho biết chị không hề cảm tính khi từ bỏ công việc mơ ước của rất nhiều người để thực hiện những dự án được cho là điên rồ.

Phủ nhận hoàn toàn tin đồn rời VTV vì bất mãn cá nhân, Bông Mai chia sẻ chị chỉ đơn thuần muốn làm những công việc mới mẻ, được phát triển và hướng tới hình ảnh tươi mới hơn. VTV đối với chị vẫn luôn là một trường đại học lớn, danh tiếng và không phải ai cũng có cơ hội học tập ở đây. Tuy nhiên làm nhà sản xuất chương trình truyền hình đã lâu, trình độ đã chín một mức nhất định, chị mong muốn có cơ hội phát triển nên không thể tiếp tục làm việc ở môi trường quen thuộc mãi.

Quyết định rời bỏ VTV của Bông Mai không hề xuất phát từ cảm tính.

Kể từ sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Lương Minh, người đồng nghiệp, lãnh đạo của Bông Mai từ khi tới VTV3 cũng là một lý do để chị quyết định giã từ nghề làm truyền hình. Chị chia sẻ cảm thấy lạc hướng trong chính chương trình mình sản xuất. Nhạc sĩ Lương Minh chính là người thuyết phục Bông Mai về VTV3 để cùng nhau thực hiện những dự án mới, tuy nhiên chưa xây dựng được chương trình thì Lương Minh mất.

Không chỉ có Lương Minh, nhà báo Lại Văn Sâm cũng là một người sếp, một người thầy dạy Bông Mai rất nhiều bài học cả trong cuộc sống lẫn chuyên môn. Trước khi quyết định rời VTV để thực hiện dự án âm nhạc còn dang dở của ba (cố nhạc sĩ An Thuyên), Bông Mai đã từng chia sẻ cũng như hỏi ý kiến của của nhà báo Lại Văn Sâm và NSƯT Huyền Thanh, mọi người đều hiểu và chia sẻ mong muốn Bông Mai có được cơ hội phát triển tốt hơn.

Nói về dự án còn dang dở của ba mà bản thân chị sẽ tiếp tục thực hiện, Bông Mai cho biết chị sẵn sàng bị gọi là điên rồ và sẵn sàng đánh đổi công việc ở VTV vì tình yêu chị dành cho ba.

Dự án tuyển tập những ca khúc thiếu nhi 'Cánh én tuổi thơ' do cố nhạc sĩ An Thuyên khởi xướng. Ông vẫn luôn có mong ước trẻ em Việt Nam sẽ hát ca khúc của Việt Nam. Ông và một số nhạc sĩ đã tập hợp các ca khúc thiếu nhi và in thành sách, khi cuốn thứ 2 chuẩn bị đi in thì ông qua đời.

Để viết tiếp ước mơ dang dở của ba, Bông Mai chấp nhận đánh đổi sự nghiệp, công sức, tiền bạc.

Khi xem lại tâm huyết của ba, Bông Mai cảm nhận được mơ ước to lớn của ông. Chính vì thế chị đã dành 2 năm để tìm hiểu và quyết định in tiếp tập 2 còn dang dở. Tuy nhiên nữ BTV mong muốn có một bước đi mới và hiệu quả hơn là in sách. Chị đã nghĩ đến những dự án âm nhạc có ý nghĩa đối với xã hội được xây dựng trên Digital, social và truyền hình.

Về vấn đề bản quyền, Bông Mai và gia đình đã xin chữ ký của các nhạc sĩ tham gia biên tập trong tuyển tập các ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ An Thuyên. Chị cũng xin phép mọi người được tiếp tục phát huy ý tưởng và xây dựng dự án này.

Cho đến hiện tại, mặc dù việc làm của Bông Mai được nhận xét là điên rồ và cảm tính, nhưng hơn ai hết, chị muốn viết tiếp giấc mơ của ba, đồng thời tìm thấy một hướng đi mới cho sự nghiệp của chính mình.

Quỳnh Thư