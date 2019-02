Brad Pitt lại bị đồn phải lòng mỹ nhân ngực khủng kém 34 tuổi

Những ngày qua, làng giải trí Hollywood xôn xao trước tin đồn Brad Pitt đang có mối quan hệ mập mờ với Sydney Sweeney – bạn diễn của anh trong phim "Once Upon a Time in Hollywood". Đáng nói, Sydney Sweeney năm nay mới 21 tuổi, thua “ông Smith” 34 tuổi và chỉ hơn con trai Maddox của anh 4 tuổi.

Thông tin này bắt nguồn từ trang Radar Online. Theo trang này, Sweeney gây ấn tượng mạnh với Brad Pitt khi hai người cùng làm việc cho tác phẩm sắp ra mắt của đạo diễn Quentin Tarantino. Nguồn tin của Radar Online tiết lộ, Sweeney là một mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng, quyến rũ, nhưng tài năng của cô mới thực sự cuốn hút ngôi sao “By The Sea”.

“Anh ấy háo hức muốn thực hiện nhiều dự án khác với cô ấy và dành nhiều thời gian bên ngoài phim trường để tìm hiểu người đẹp”, nguồn tin nói.

Nguồn tin chia sẻ thêm, Brad Pitt vẫn giữ liên lạc với Sweeney sau khi bộ phim hoàn tất ghi hình vào năm ngoái, nhờ đó mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết. “Sẽ không ai ngạc nhiên nếu Brad ngỏ lời mời cô ấy đi hẹn hò bất chấp sự cách biệt lớn về tuổi tác”, Nguồn tin nhấn mạnh.

Sydney Sweeney sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, đặc biệt là vòng một "siêu khủng".

Tuy nhiên, trang Gossip Cop cho rằng tin đồn này không hợp lý. Trang này chỉ ra, vài tuần trước chính Radar Online tuyên bố Brad Pitt đang hẹn hò với Charlize Theron, và họ cố che giấu chuyện tình cảm với Angelina Jolie. Hơn thế, trong bài báo mới nhất về người đẹp ngực khủng Sydney Sweeney, Radar Online không hề đề cập tới mỹ nhân Nam Phi.

Gossip Cop cũng đã liên hệ với phía Brad Pitt để kiểm chứng tin đồn. Người phát ngôn của tài tử 55 tuổi cho biết, tin đồn hoàn toàn sai sự thật, không có chuyện Brad hẹn hò với nữ diễn viên đáng tuổi con.

Tú Oanh

Theo Gossip Cop