Bùi Thị Trường An trở thành Hoa khôi Mường Động 2019

Ngày 11-12/2 vừa qua (tức ngày mùng 8 tháng Giêng), trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Mường Động năm 2019, huyện Đoàn Kim Bôi đã tổ chức Hội thi Người đẹp Mường Động tìm hiểu bản sắc văn hóa Mường lần thứ 2.

Hội thi đã diễn ra với hai nội dung: Thi bình chọn người đẹp trên trang mạng xã hội facebook “Huyện đoàn Kim Bôi” diễn ra từ ngày 30/1 đến ngày 12/2 và thi trực tiếp tại Lễ hội với ba phần thi. Cụ thể: thi trình diễn trang phục mường gồm trang phục mường cổ và cách tân; thi năng khiếu với chủ đề thơ, ca, hò, vè, kể chuyện...; thi trả lời câu hỏi tìm hiểu bản sắc văn hóa mường.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Đinh Văn Dực – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Đức Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban Tổ chức Lễ hội, đồng chí Bùi Quốc Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh – Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn Hòa Bình, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Phòng văn hóa huyện Kim Bôi.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Bùi Thị Trường An- Đoàn xã Trung Bì đã trở thành “Người đẹp Mường Động” năm 2019. Ngoài ra, 3 thí sinh có lượt Like nhiều nhất trên trang facebook “HUYỆN ĐOÀN KIM BÔI” gồm Bùi Thị Huyền- Đoàn xã Tú Sơn, giải nhất, có 1.600 lượt like và 3.800 lượt share, Bùi Thị Linh Trang- Đoàn xã Nuông Dăm, giải nhì và giải ba thuộc về thí sinh Bùi Thị Vi- Đoàn xã Hợp Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh- Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn Hòa Bình trao giải nhất cho thí sinh Bùi Thị Huyền- Đoàn xã Tú Sơn trong cuộc thi bình chọn ảnh trên Trang Facebook Huyện đoàn Kim Bôi Đồng chí Đinh Văn Dực- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cương- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Đức Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban Tổ chức Lễ hội tặng hoa cho 18 thí sinh tham gia.

Bên cạnh đó, BTC cuộc thi trao giải cho 5 thí sinh xuất sắc nhất, gồm: giải nhất cho thí sinh Bùi Thị Trường An- Đoàn xã Trung Bì; giải nhì cho 2 thí sinh là Bùi Thị Hồng Nhung- Đoàn xã Sơn Thủy và thí sinh Bùi Thị Huệ- Đoàn xã Vĩnh Tiến; giải ba cho 2 thí sinh là Bùi Thị Thoa- Đoàn xã Đông Bắc và thí sinh Bùi Thị Hương Sen- Đoàn xã Thượng Tiến.

Hội thi “Người đẹp Mường Động” là dịp để Huyện đoàn Kim Bôi tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên tất cả các đối tượng. Thông qua cuộc thi thu hút gần 1.000.000 lượt ĐVTN và các bạn trẻ trong và ngoài huyện tiếp cận trang mạng facebook “Huyện đoàn Kim Bôi” theo dõi, like và chia sẻ. Ngoài ra tại ngày Hội đã thu hút hàng triệu du khách thập phương và nhân dân, ĐVTN tham gia cổ vũ Hội thi.

Đỗ Quyên