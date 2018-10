Ca sĩ bolero Ivy Trần nổ túi ngực trên máy bay, bác sĩ nói gì?

BS Phan Hiệp Lợi – Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ ở quận 8, TP.HCM xác nhận bệnh viện đang điều trị cho Thánh nữ bolero dance Ivy Trần sau khi cô bất ngờ bị nổ túi ngực sau 7 năm bơm silicon.

Được biết, vào ngày 22/10 vừa qua, sau khi xong cuộc lưu diễn, Mai Tường Vy cùng đồng nghiệp đáp chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Lúc đang trên máy bay, nữ ca sĩ nghe ngực trái có những âm thanh lạ giống như vỡ ra.

Từ thời điểm đó, cô thấy ngực trái sưng to, nhưng nghĩ có thể do áp suất máy bay. Ít ngày say, khi ngực ngàng càng sưng lên, đau đớn, Mai Tường Vy tới bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán bị vỡ túi ngực.

Theo BS Phan Hiệp Lợi, đáng lẽ ra, khi túi ngực cũ bị hư, phải phẫu thuật lấy ra và 6-7 tháng sau mới có thể đặt túi nâng ngực mới. Tuy nhiên, vì tính chất công việc của Tường Vi nên sau khi thám sát vết thương, thấy khả năng thành công rất lớn, các bác sĩ đã quyết định đặt túi ngực mới cho nữ ca sĩ.

Mai Tường Vy chia sẻ: “6 ngày qua đối với mình như là địa ngục vậy đó”. Hiện tại, tinh thần của nữ ca sĩ cũng đã khá lên nhiều sau nhiều ngày rơi vào khủng hoảng.

Mai Tường Vy đặt túi ngực silicon 7 năm trước với giá 2.000 USD. Bác sĩ tên L.P. (ngụ đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là người thực hiện ca phẫu thuật. Khi sự việc xảy ra, Mai Tường Vy có gọi điện cho bác sĩ L.P thông báo.

Theo lời nữ ca sĩ, ban đầu BS L.P. có trả lời và khuyên nên đi siêu âm để lấy túi ngực ra ngay nếu xảy ra sự cố. Tuy nhiên khi đặt vấn đề tránh nhiệm, vị BS này né tránh với lý do đã về quê, không còn hành nghề vì mắc bệnh ung thư và mất liên lạc từ đó.

Túi ngực (màu vàng) bị vỡ sau khi lấy ra từ người của ca sỹ Mai Tường Vy

“Tôi không biết ngực mình bên trong có viêm nhiễm, sưng tấy hay hoại tử gì không. Tôi cố đi kiếm bác sĩ đã từng làm ngực cho mình để người ta can thiệp vào nhưng không kiếm được ông ấy, nên phải tới BV khác để xử trí” – ca sĩ Mai Tường Vy nói.

Gia đình nữ ca sĩ đã tìm đến địa chỉ trước đây vị BS cung cấp tại quận Bình Thạnh nhưng không còn cơ sở thẩm mỹ ở đó.

Mai Tường Vy cho biết, bản thân cô nghĩ sự việc xảy ra không phải lỗi của BS đặt ngực mà do túi ngực kém chất lượng.

Cô chỉ muốn BS ra mặt để hỗ trợ trong việc yêu cầu hãng sản xuất có trách nhiệm khi cam đoan bảo hành trọn đời, cũng như thể hiện trách nhiệm đối với bệnh nhân.

Hiện tại, sau một ngày phẫu thuật đặt túi ngực mới thay cho túi ngực cũ đã vỡ, sức khỏe của ca sĩ Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) đã dần ổn định. Ngực của nữ ca sĩ này hiện đã bớt sưng, khá cân đối, không xuất hiện tình trạng nhiễm trùng.

“Bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát kỹ tình trạng của bệnh nhân, 3-4 ngày tới, nếu không có vấn đề gì, Mai Tường Vy sẽ được xuất viện” – BS Lợi thông tin.

Theo Vietnamnet