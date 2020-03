Ca sĩ Jessie James Decker tròn đầy sức sống trên biển

Chia sẻ trên Dailymail, đại sứ thương hiệu của South Beach Diet cho biết cô đã ăn kiêng tích cực để giảm cân và không khó để tuân thủ chế độ ăn uống khoa học vì sức khoẻ và vóc dáng của mình.

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1988 cũng cho biết thường xuyên luyện tập thể dục 4 lần/tuần.

"Dù tập ở nhà, với huấn luyện viên riêng hay phòng tập gym, tôi đều tập 45 phút/lần", cô chia sẻ.

Có thể thấy hiện ở tuổi U40 và đã là mẹ 3 con nhưng người đẹp nước Mỹ trông vẫn vô cùng tươi trẻ, rạng ngời

Jessie James Decker sở hữu gương mặt hài hoà nhưng lại có nụ cười rạng rỡ, toả nắng hút hồn người đối diện



Bên cạnh chế độ ăn uống, tập luyện thì giongj ca Lights Down Low cũng chăm chỉ luyện tập yoga để nâng cao sức khoẻ

She has daughter Vivianne Rose, aged five, and sons Eric Decker II, aged four, and Forrest, aged one, with her husband Eric.

Cô đã chia tay chồng là cầu thủ bóng đá Eric Decker sau khi có 3 con chung là con gái Vivianne Rose 5 tuổi, con trai Eric Decker 4 tuổi và Forrest 1 tuổi

Hiện có cô 3,2 triệu người theo dõi trên Instagram.