Ca sĩ Mỹ tham gia MV Sơn Tùng M-TP gợi cảm mơn mởn ở tuổi 20

Nổi lên từ năm 13 tuổi khi "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber đăng tải đường link video ghi lại giọng hát của cô với bản cover "At Last" của Etta James gây xôn xao truyền thông. Cô từng phát hành ca khúc "Melodies" (2013) có sự tham gia của Justin Bieber. Cô cũng được biết đến nhiều nhất với hit "Home With You" nhận được 400 triệu lượt stream trên toàn thế giới.