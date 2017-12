Ca sĩ nhóm Black Eyed Peas được khán giả TPHCM nồng nhiệt chào đón

Vào lúc 3h chiều nay, Ngôi sao nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới là Apl De Ap đã bay đến TPHCM để chuẩn bị cho đêm trình diễn New Year’s Countdown LIGHTS 2018 – (Lễ hội Ánh sáng đón chào năm mới) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đi cùng chuyến bay với Apl De Ap còn có ca sĩ Jessica Reynoso thành danh từ cuộc thi The Voice of the Philippines. Trình diễn tại sự kiện đón năm mới 2018, Apl De Ap sẽ thể hiện các ca khúc đình đám của anh như Where's the love, I got the feeling, Be... Đặc biệt nhất, Apl De Ap và Jessica Reynoso sẽ có những màn song ca tuyệt đỉnh tại thời điểm chuẩn bị đếm ngược thời gian sang năm mới.

Apl De Ap vui vẻ bắt tay khán giả (Ảnh TV)

Hàng trăm Fan hâm mộ Apl De Ap cũng đã có mặt từ rất sớm với ban- rôn và luôn hô to tên của “Apl De Ap”. Đáp lại sự đón chào của khán giả, Apl De Ap đã vẫy tay chào mọi người, bắt tay và cùng chụp hình chung với người hâm mộ. Nam ca sỹ bập bẹ câu tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam” và cho biết anh rất vui vì được tham gia sự kiện đón chào năm mới đầy ý nghĩa tại TPHCM. Anh cũng mong sẽ cùng mọi người đếm ngược trên phố đi bộ vào giây phút cuối cùng của năm cũ để đón chào năm mới.



Apl De Ap chụp hình với khán giả (Ảnh TV)

Được biết Apl De Ap là nhạc sĩ, ca sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Philippines. Anh là thành viên của Black Eyed Peas - ban nhạc hip hop nổi tiếng của Mỹ từng đoạt 6 giải Grammy.

Apl De Ap và nhóm Black Eyed Peas cũng từng tham gia biểu diễn mở màn cho Justified/Stripped Tour của Justin Timberlake và Christina Aguilera, Sau khi gặt hái được nhiều thành công lớn tại thị trường âm nhạc thế giới, mà đặc biệt là tại Mỹ, Apl De Ap quyết định quay về quê hương Philippines để nâng đỡ cho các tài năng trẻ ở khu vực Đông Nam Á. Chính vì thế nên anh đã nhận lời tham gia đêm nhạc New Year’s Countdown LIGHTS 2018 nhằm tìm kiếm những tài năng âm nhạc trẻ tại Việt Nam.

Nhóm nhạc HipHop Black Eyed Peas (Apl De Ap đứng bên phải nhóm)

Trọng Thịnh