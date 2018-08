Cả thế giới bàng hoàng: 'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin qua đời

Nữ danh ca người Mỹ qua đời lúc 9h50 (giờ địa phương), sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư tuỵ, theo AP.

Bà được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tuỵ từ năm 2010 và đã kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác này trong suốt 8 năm qua.

Tháng 3/2018, Aretha Franklin phải hủy hai đêm nhạc theo yêu cầu của bác sĩ. Trước đó, bà lên kế hoạch cho tour diễn cuối cùng trong nghiệp ca hát, sau khi ra mắt album A Brand New Me vào tháng 11/2017. Tuy nhiên, bà đã không thực hiện được tâm nguyện và phải ngừng diễn để vào điều trị trong một bệnh viện ở Detroit.

Được biết, ngày 12/8, tình trạng bệnh ung thư tuyến tuỵ của bà chuyển biến xấu và bà rơi vào tình trạng nguy kịch. Thông tin trên Washington Post cho biết lúc này bà sút cân nhanh chóng, chỉ còn 39 kg và "có thể ra đi bất cứ lúc nào". Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã đến thăm bà ở Detroit như danh ca Stevie Wonder, Diana Ross, diễn viên Glynn Turman (chồng cũ của Aretha)...

Được biết, gia đình và người thân đã kịp có mặt bên bà trong những giây phút cuối đời.

Aretha Franklin sinh năm 1942, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Bà được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc soul" với các bản hit như Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... Aretha Franklin là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa.

Trong sự nghiệp ca hát, nữ huyền thoại âm nhạc được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll và là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.