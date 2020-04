Cách ly dài ngày, bạn thân Kylie Jenner liên tục đăng ảnh ‘nóng bỏng mắt’

Hay than vãn, nhưng Karanikolaou rất tuân thủ lời kêu gọi ở nhà tránh dịch từ chính phủ Mỹ. "Tôi phải giữ khoảng cách với xã hội và tự cách ly tại nhà. Không phải do tôi bị ốm mà chỉ đơn giản là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Bạn có thể không lo lằng vì bạn khỏe mạnh, nhưng bạn vẫn có thể mang mầm bệnh và gây ảnh hưởng xấu đến người có hệ miễn dịch kém. Đó không phải vấn đề của riêng bạn. Mỗi người phải là một phần của chúng ta để tất cả đều an toàn...", cô chia sẻ.