Cách ly 'khiêu khích' như Elly Trần

Mỗi lần xuất hiện trên facebook là một lần bà mẹ hai con gợi cảm nhất showbiz Việt lại khiến phái mày râu chao đảo, phụ nữ trầm trồ khi cô để lộ thân hình đáng mơ ước với vòng eo săn chắc, siêu nhỏ, vòng một căng tràn sức sống. Elly Trần từng khoe vòng eo 54 cm. Như vậy, cô soán danh hiệu vòng eo trứ danh của Ngọc Trinh, 56 cm. Có fan ca ngợi: Cứ diện nội y và đồ tập thể thao là không ai qua được Elly.

Thân hình đồng hồ cát là kết quả của quá trình rèn luyện và ăn uống khoa học (Ảnh: FBNV)

Với chiều cao mơ ước của nhiều phụ nữ Việt (1,68m) cùng thân hình nóng bỏng, Elly Trần đủ sức “cân” mọi kiểu trang phục. Váy áo cắt xẻ táo bạo hay trang phục nữ sinh đều không làm khó người đẹp. Gương mặt vừa đàn bà, vừa trẻ con cộng với thân hình như lửa, không cần chạm đã thấy nóng, chính là điểm hấp dẫn của bà mẹ hai con. Không ít người công nhận: Body của cô còn đẹp hơn mười năm trước.

Tất nhiên cũng có những tiếng chê bai về vẻ ngoài của người đẹp, “ác” nhất có người nói thân hình cô giống “người ngoài hành tinh” vì không cân đối, ngực to, eo quá nhỏ, mông quá to, chân tay quá nhỏ nhắn. Elly Trần không giận, cô có cách ứng xử trước những người chưa ưng mắt với vẻ ngoài của mình: “Cái khái niệm thế nào là cân đối hay không cân đó nó luôn tùy thuộc vào mắt mỗi người. Từ lâu mình vẫn biết cái nét của mình nó thuộc về một trường phái khác mà không phải bất cứ ai cũng đều sẽ thích cái nét đó. OK thôi, vì ai cũng được tự do chủ động lựa chọn về gu thẩm mỹ của mắt mình mà”.

Elly Trần đẹp theo cách mình muốn (Ảnh: FBNV)

Là mỹ nhân được biết đến đầu tiên nhờ vòng 1 khủng, Nguyễn Kim Hồng tức Elly Trần có những cố gắng nhất định để thoát mác mỹ nhân không có gì để khoe, ngoài thân thể. Năm 2012, cô từng nhận giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất cho vai An, trong bộ phim “Khát vọng thượng lưu” chiếu giờ vàng trên VTV3. Mặc dù giải thưởng dành cho vai diễn của Elly Trần khi ấy có gây ra những phản ứng khác nhau trong dư luận và giới chuyên môn, song không ai phủ nhận diễn xuất tự nhiên của người đẹp này. Cô đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim như: Bóng ma học đường, Tiểu thư vào bếp, Hoa cúc xanh, Những cô nàng độc thân làm mẹ…

Khác với “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thường xuyên có phát ngôn phản cảm. Elly Trần dù sẵn sàng khoe “tòa thiên nhiên” song phát ngôn kiềm chế và có văn hóa hơn. Ngay trên fanpage, Elly Trần chưa bao giờ tỏ ra “thiếu muối” khi cô luôn biết sưu tầm những câu nói có tính chiêm nghiệm hoặc có màu sắc hài hước để dẫn giải cho mỗi bức hình của mình. Chẳng hạn cô dùng “đề từ”: “Có hai thứ trên đời nhất định cần phải dùng thời gian để thưởng nghiệm hết tinh túy: Một là rượu vang để càng lâu và hai là, đàn bà đã đi qua ngày cũ”, rồi “tung” tấm hình dịu dàng, khiêu khích.

Liệu Elly Trần có tiếp bước Chipu xinh đẹp dấn thân vào nghiệp ca hát (Ảnh: FBNV)

Nếu khán giả chỉ biết một đến Elly Trần nóng bỏng, hẳn là hình dung chưa đủ về cô. Cô còn ham vào bếp, giỏi nấu nướng, hóa vai người mẹ của hai đứa con thơ khá tuyệt vời. Trong những ngày cách ly, Elly Trần tiếp tục tung những bản cover ca khúc “hit” và rủ khán giả vào nghe “để giết thời gian” khi ở nhà dài ngày. Có người khuyên: Elly Trần nên chuyển sang cầm “mic” vì sẵn lợi thế hình thể đẹp lại sẵn nổi tiếng… Ở tuổi 33, biết đâu Elly Trần lại lấn sân ca nhạc?

Đào Nguyên