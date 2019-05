Cardi B ‘lộ hàng’ vì mải ôm hôn chồng đắm đuối trên thảm đỏ

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày, chủ nhân hit "I Like It" thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ ngực. Theo Cardi B, việc sinh nở đã khiến vòng một có phần chảy xệ, buộc cô phải "trùng tu" để trông gợi cảm và tự tin hơn.

Dù hành xử "lố", không thể phủ nhận tài năng của Cardi B. Tại lễ trao giải Billboard năm nay, cô vinh danh ở hạng phục Bài hát rap xuất sắc cho I Like It và Top 100 bài hát xuất sắc với Girls Like You (kết hợp cùng Maroon 5).