'Câu chuyện Bằng Kiều' có gì?

Vẫn với giọng cao vút và dường như ít “mái” (nữ tính) hơn so với ngày xưa, ca sĩ 45 tuổi chứng tỏ đẳng cấp của một ca sĩ hàng đầu, một trong vài nam ca sĩ hát hay nhất Việt Nam, và có lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Với Em ơi Hà Nội phố, Bằng Kiều bê nguyên lời phi lộ khá dài trước khi hát, y như khi biểu diễn bài này trong một chương trình Paris By Night. Phi lộ về tuổi thơ trèo me trèo sấu, nhảy tàu điện ở Hà Nội, học hành chính qui ở Nhạc viện Hà Nội.