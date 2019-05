Celine Dion vóc dáng siêu gầy gò khiến fan lo ngại

TPO - Xuất hiện trên tạp chí Elle số mới, nữ danh ca "My heart will go on" cho biết cô cảm thấy mình hạnh phúc và đẹp ở tuổi 50. Tuy vậy, nhìn ngắm những hình ảnh này, người hâm mộ lại cảm thấy lo ngại trước dáng vóc gầy gò trơ xương của thần tượng.