Chân dài đắt giá nhất thế giới tự tin 'thả rông' vòng 1 'khiêm tốn' ra phố

Chân dài cao 1m79, sở hũu body đẹp như tạc tượng nhưng lại có vòng 1 lép. Tuy vậy, cô lại chuộng phong cách không nội y và không ít lần để ngực trần ra phố

Trong bộ đầm màu nude 2 dây ôm sát, chân dài sinh năm 1995 cho người nhìn thấy thân hình mảnh khảnh chuẩn siêu mẫu đáng ngưỡng mộ

Vóc dáng cô sẽ hoàn hảo nếu vòng 1 có số đo to hơn

Mặc dù ngực lép nhưng thần thái, vóc dáng quá đẹp Kendall Jenner vẫn hút mọi ánh nhìn.

Cô được tạp chí Forbes thống kê là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới 2018 dựa theo thu nhập dẫn đầu làng mốt với 22,5 triệu USD

Không chỉ kiếm tiền từ nghề mẫu, chân dài đình đám còn có thu nhập từ quảng cáo, sự kiện và tham gia truyền hình thực tế của chính gia đình cô - gia đình Kim Kardashian với show Keeping Up with the Kardashians. Kendall Jenner là em gái cùng mẹ khác cha của cô Kim siêu vòng 3.