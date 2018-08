Chân dung tài tử võ thuật Mỹ làm đặc phái viên cho chính phủ Nga

Mới đây, thông tin Steven Seagal được bổ nhiệm làm đặc phái viên cho chính phủ Nga cho nhiệm vụ cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington trở thành đều tài được truyền thông và dư luận quốc tế quan tâm.

Sau thông báo chính thức từ Bộ Ngoại giao Nga, cái tên Steven Seagal trở thành từ khóa “hot” nhất các trang mạng tìm kiếm. Vậy Steven Seagal là ai?

Steven Seagal sinh ngày 10/4/1952, là một nhà sản xuất, diễn viên, biên kịch, nhạc sĩ, võ sĩ và đạo diễn người Mỹ. Ông chào đời tại Lansing, Michigan (Mỹ), với bố là một giáo viên Toán người Do Thái và mẹ là y sĩ người Ireland.

Steven Seagal thuở nhỏ.

Ông bắt đầu học võ Karate và Aikido khi mới 7 tuổi. Năm 13 tuổi, ông nói dối tuổi để có được công việc rửa chén bát trong một nhà hàng. Tại đây, ông được một đầu bếp người Nhật chỉ dạy những điều cơ bản về Karate.

Năm 17 tuổi, ông rời Mỹ đến Nhật Bản sinh sống. Học võ từ nguồn thu nhập bằng việc dạy tiếng Anh, Steven lần lượt đạt được đai đen ở các môn võ Aikido, Karate, Judo và Kendo.

Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào cuối năm 1988 trong bộ phim “"Above the law”. Với lợi thế võ thuật, Steven nhanh chóng được giao các vai chính trong "Hard to kill” (1990) và "Under Siege" (1992) – hit lớn thu về 154 triệu USD trên toàn cầu. Trong sự nghiệp, ông đã tham gia hơn 60 bộ phim, đa số mang yếu tố tâm linh kết hợp với những pha bạo lực khủng khiếp.

Phim của Steven thường mang yếu tố bạo lực.

Trước khi đến với phim ảnh, Steven Seagal mở học viện võ thuật tại Nhật Bản và Mỹ. Ông cũng kiêm luôn vai trò vệ sĩ cho các ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Kelly LeBrock (sau này có một đoạn hôn nhân với ông) và một nhà tài phiệt Hollywood mang tên Michael Ovitz – người giúp ông ký hợp đồng với hãng phim Warner Bros.

Ông cũng từng tham gia đóng thế trong những cảnh đánh đấm hoặc huấn luyện cho các ngôi sao phim hành động. Khi đã trở thành ngôi sao võ thuật của Hollywood, ông còn thử sức ở vai trò đạo diễn. Không may, bộ phim đầu tay và duy nhất của ông "On Deadly Ground" thất bại ê chề.

Thời kỳ hoàng kim của Steven Seagal là vào thập niên 90.

Nam diễn viên cũng rất đam mê âm nhạc. Vì quá yêu điệu rasta, ông không ngại lặn lội đến Jamaica để “tầm sư học đạo”. Năm 2005, ông phát hành album nhạc có tựa đề “Songs from the Crystal Cave”. Một năm sau đó, ông tiếp tục cho ra mắt album thứ 2 "Mojo priest". Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến đĩa đơn "Girl, it's Alright", được phát hành trên toàn thế giới. Trong nhà, ông có một bộ sưu tập đàn guitar và kiếm rất ấn tượng.

Không chỉ thế, Steven Seagal đặc biệt quan tâm đến tôn giáo và triết lý phương Đông. Ông dành hàng tiếng đồng hồ niệm Phật, học các giáo lý nhà Phật và tuân thủ việc ăn chay nghiêm ngặt.

Ngoài ra, sao "Under Siege" còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như giúp đỡ các thầy tu Tây Tạng mắc bệnh về dinh dưỡng, quyên tiền cho các bệnh nhi hay giải cứu động vật…

Về đời tư, ông trải qua 4 cuộc hôn nhân với Miyako Fujitani – người hướng dẫn Aikido (1975 – 1986), Adrienne Larussa (1984 – 1987), Kelly LeBrock (1987 – 1996) và Erdenetuya Batsukh (2009 – nay). Ngôi sao võ thuật có tổng cộng 7 người con, trong đó hai con của người vợ đầu là Kentaro Seagal và Ayako Fujitani theo đuổi con đường nghệ thuật.

Steven Seagal và người vợ thứ tư Erdenetuya Batsukh.

Siêu sao võ thuật có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông từng gọi chủ nhân Điện Kremlin là “một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới”.

Khi trả lời phỏng vấn về trọng trách đặc phái viên của chính phủ Nga, ông khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ vốn căng thẳng gay gắt từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay.

Ông là bạn thân của Tổng thống Nga Putin.

Tú Oanh

Theo Boomsbeat