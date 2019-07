Chán nản với 220 mối tình thất bại, người mẫu kết hôn với chó trên truyền hình

Quảng cáo

The New York Post đưa tin, trong buổi phát sóng trực tiếp hôm 30/7 vừa qua, chương trình trò chuyện buổi sáng This Morning (Anh) có sự xuất hiện của hai vị khách mời - đó là cựu người mẫu Elizabeth Hoad và chú chó tha mồi lông vàng 6 tuổi tên Logan của cô.

Điều đặc biệt ở đây là hai khách mời này không tham gia chương trình với tư cách chủ nhân và thú cưng, mà là một cặp đôi.

Elizabeth Hoad và "bạn đời" Logan tham gia chương trình This Morning.

Theo đó, Elizabeth Hoad (49 tuổi), đến từ Ascot, Berkshire, từng là một người mẫu áo tắm có tiếng ở Anh trong thập niên 1980. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô có trải qua mối quan hệ tình cảm với các ngôi sao như cố golf thủ số 1 thế giới Seve Ballesteros hay tay đua từng vô địch thế giới James Hunt.

Hoad tiết lộ, trong nhiều năm qua, đã trải qua khoảng 220 cuộc hẹn hò vời những người đàn ông trên các trang web hẹn hò trực tuyến, nhưng đều trở thành “thảm hoạ”. Từng 2 lần đính hôn và có một con trai 25 tuổi, Hoad vẫn chưa một lần được bước vào lễ đường.

Elizabeth Hoad từng là người mẫu áo tắm có tiếng vào những năm 1980. Cô hẹn hò nhiều nhưng chưa từng kết hôn.

Chán nản với chuyện tìm kiếm tình mới, cựu người mẫu nhận ra “người đàn ông” duy nhất mà cô có thể trông cậy được là Logan trung thành, luôn ở bên cô vào những giai đoạn khó khăn nhất.

Hoad khẳng định, yêu và muốn gắn bó mãi mãi với Logan, mặc kệ nhiều người nói cô “bị điên”. Được biết, cựu người mẫu nhận nuôi từ hồi đầu tháng 8 năm ngoái. Lúc đó, Logan bị chủ cũ nhốt và đánh đập tàn nhẫn.

Không chỉ trải lòng về Logan, Elizabeth Hoad còn cử hành hôn lễ với chó cưng ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, trước sự chứng kiến của 10 khách mời, “chủ hôn” – dẫn chương trình Alison Hammond và “phù rể” – ngôi sao truyền hình thực tế Kem Cetinay.

Lễ đường được bài trí giản dị, gồm cổng hoa nhỏ xinh, thảm đỏ và ghế cho khách mời. “Cô dâu” Hoad mặc váy trắng dài đến gối, đầu đội một bông hoa cỡ bự, chân đi giày cao gót trắng và tay cầm bó hoa nhiều màu sắc. Trong khi đó, “chú rể” Logan diện bộ tuxedo dành riêng cho chó. Thậm chí, họ còn có nhẫn cho “cô dâu” và vòng chân cho “chú rể”.

Hôn lễ giản dị của Elizabeth Hoad và Logan trên sóng truyền hình trực tiếp.

Khi được hỏi lý do quyết định cưới chó cưng, Hoad cho biết, sau những lần hẹn hò thất bại liên tiếp, những người bạn của cô nói đùa về việc kết hôn với Logan, làm nảy sinh suy nghĩ nghiêm túc trong đầu cô.

Trước đó, Elizabeth Hoad từng có kế hoạch tổ chức đám cưới nhỏ với chó cưng vào ngày 2/8, nhân ngày kỷ niệm cô và Logan gặp nhau. Cô chia sẻ với The Sun, hy vọng hôn lễ diễn ra trong một nhà thờ ở địa phương, dù sẽ rất khó để thuyết phục linh mục làm chủ hôn. Đám cưới dự tính của cô sẽ có sự góp mặt của 20 khách mời, và “cặp đôi” sẽ hưởng tuần trăng mật tại một khách sạn thân thiện với động vật.

Tú Oanh

Theo New York Post, The Sun