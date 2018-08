Charlotte Dawson siêu gợi cảm, liên tục vui đùa tình tứ với bạn trai

Ngôi sao truyền hình Anh quốc đang có kỳ nghỉ lãng mạn cùng bạn trai Matthew Sarsfield tại Majorca. Cặp đôi không ngừng thể hiện tình cảm, vui đùa cùng nhau

Người đẹp của show truyền hình Ex On The Beach sở hữu vóc dáng cực nóng bỏng và gợi tình

Cặp đôi tay trong tay rảo bước...

... và liên tục chăm sóc, vui đùa cùng nhau

Cả 2 đều có những cử chỉ thân mận, tình cảm

Mỹ nhân 25 tuổi sinh ra trong gia đình có bố là diễn viên hài nổi tiếng Les Dawson

Charlotte Dawson sớm nổi tiếng sau khi tham gia show truyền hình ăn khách Ex On The Beach

Cô cũng tham gia 2 chương trình hot là Celebs Go Dating và Just Tattoo Of Us.

Hiện Charlotte Dawson là một trong những sao truyền hình nổi tiếng nóng bỏng nhất ở xứ sở sương mù

Trân Trân