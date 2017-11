Chia sẻ thú vị của cô gái tặng hoa Tổng thống Trump

Chiều tối 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hình ảnh cô gái mặc áo dài truyền thống trao bó hoa cho Tổng thống Trump ở chân cầu thang đã thu hút đông đảo sự quan tâm.

Ngay lập tức, cư dân mạng “truy lùng” danh tính và trang cá nhân của thiếu nữ nhận vinh dự tặng hoa cho Tổng thống Mỹ.

Cô gái tên Phạm Ngọc Hà My, 21 tuổi, sinh viên trường Học viện Ngoại giao. Trò chuyện cùng Hà My sau 2 ngày diễn ra sự kiện đón Tổng thống Trump, nữ sinh Ngoại giao vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Hà My chia sẻ, cô hiện vẫn phải tạm khóa Facebook và một số tài khoản mạng xã hội khác để hạn chế sự chú ý. Thậm chí, Hà My cũng không dám nghe điện thoại từ các số máy lạ gọi đến.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khoảnh khắc Hà My tặng hoa cho Tổng thống Trump khi ông tới Hà Nội. Ấn tượng của bạn về Tổng thống Trump là gì?

Thực sự, cho đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Khoảnh khắc gây ấn tượng với em nhất là khi ngài Tổng thống chậm rãi bước xuống và em được tận tay trao bó hoa cho ông. Giây phút đó, em cảm thấy vô cùng tự hào vì có thể làm gương mặt đại diện đón chào một nhân vật quan trọng đến như vậy, nhưng cùng với đó, em cũng không còn cảm thấy ông là một người xa lạ nữa mà thật sự vô cùng lịch sự và gần gũi. Em càng nhận thấy rõ ràng hơn sự thân thiện và gẫn gũi ấy khi em nhìn ông cười và nói chuyện với các em thiếu nhi. Đối với em, hình ảnh đó rất đặc biệt và để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất.

Khi Tổng thống Trump bước xuống chân cầu thang, bạn đã nói gì?

Khi ngài Tổng thống bước xuống, em trao hoa và nói:“Mr. President, welcome to Vietnam!”. Tổng thống mỉm cười và nói cảm ơn. Bất ngờ hơn, Tổng thống liên tục nói: “So beautiful”.

Nhiều người khá tò mò về lý do Hà My được chọn là người đại diện tặng hoa cho Tổng thống Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này?

Em nghĩ lý do mình được chọn một phần là do may mắn. Ngoài ra, em cũng rất cảm ơn CLB Lễ tân của Học viện Ngoại giao vì thời gian tham gia CLB đã giúp em trưởng thành và tự tin hơn.

CLB thật sự có rất nhiều các bạn giỏi và xinh đẹp hơn em, nhiều lần CLB được Bộ ngoại giao tin tưởng giao trọng trách hỗ trợ về công tác Lễ tân đón tiếp các đoàn cấp cao thăm Việt Nam và trong các sự kiện hội nghị lớn được tổ chức tại Hà Nội. Nhưng thật may mắn và vinh dự khi em là người được chọn tặng hoa đón Tổng thống Mỹ Donald J. Trump khi lần đầu tiên ông tới Việt Nam và đặc biệt hơn khi ông tới Việt Nam tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và thăm cấp Nhà nước tới nước CHXHCN Việt Nam.

Dù được chọn ngẫu nhiên và may mắn nhưng em tin tưởng vào bản thân mình đủ khả năng để đảm nhiệm trọng trách này và luôn cố gắng trau dồi để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

Hà My duyên dáng trong tà áo dài vàng. - Ảnh: Như Ý

Sau khi hình ảnh Hà My tặng hoa cho Tổng thống Trump được báo giới đưa tin, cuộc sống của bạn có gì thay đổi không?

Sau khi hình ảnh em tặng hoa Tổng thống Trump được mọi người quan tâm và chia sẻ, em đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại từ số lạ nhưng không dám nghe. Hiện tại, em cũng tạm khóa Facebook và một số tài khoản mạng xã hội khác để hạn chế sự chú ý.

Bản thân em cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhiều người quan tâm, tuy nhiên, em không muốn mọi thứ quá xôn xao để tránh bị ảnh hưởng tới việc học tập và cuộc sống thường ngày.

Có thông tin chia sẻ, Hà My có thể giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp?

Chuyện là em học tiếng Pháp từ những năm tiểu học và đã hoàn thành 3 năm cấp ba tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam hệ Chuyên Pháp. Vì đã học tiếng Pháp một thời gian dài nên em cũng rất phân vân trong việc chọn ngành cho Đại học, nhưng cuối cùng, em đã lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh – ngành mà em đang học hiện nay tại Học viện Ngoại giao. Em luôn tin rằng đây là một quyết định đúng đắn vì nhờ vậy em đã có cơ hội thể hiện niềm đam mê với tiếng Anh đã từ lâu của bản thân, cũng như rèn luyện thêm khả năng ngôn ngữ và trau dồi kiến thức của mình.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Trần Hoàng- Đỗ Quyên