Chiêm ngưỡng những bức tranh khoả thân đắt giá nhất mọi thời đại

Bức tranh khoả thân đắt giá nhất thuộc về “Les Femmes d’Alger” (1955) của hoạ sĩ/nhà điêu khắc lừng danh người Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973). Tác phẩm được bán với giá 179,4 triệu USD tại Christie ở New York vào năm 2015. Đây cũng là tác phẩm đắt thứ hai trong lịch sử đấu giá thế giới.

Cùng năm, “Nu Couche” (1917) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani (1884-1920) được mua với giá 170,4 triệu USD (3.872 tỷ đồng) tại New York, bởi doanh nhân người Trung Quốc Lưu Ích Khiêm. “Nu Couche” là bức tranh khoả thân đắt giá thứ hai, đồng thời cũng đứng thứ 3 trong danh sách những bức tranh đắt nhất lịch sử đấu giá thế giới.

Ở vị trí thứ ba cũng là tác phẩm của Modigliani – “Nu Couche (Sur Le Cote Gauche)”, hoàn thành năm 1917. Tranh được bán với giá hơn 157,2 triệu USD trong cuộc đấu giá hôm 14/5/2018 của Sotheby's tại New York (Mỹ). Danh tính người sở hữu bức tranh không được tiết lộ. Hiện tại, với giá hơn 157 triệu USD, Nu Couche (Sur Le Cote Gauche) trở thành bức tranh đắt nhất trong lịch sử đấu giá của nhà Sotheby's và xếp thứ 4 trên thế giới.

“Young Girl With a Flower Basket” (1905) của Picasso đạt giá 115 triệu USD tại cuộc đấu giá do Christie's tổ chức hồi tháng 5/2018.

“Nu au Plateau de Sculpture” (“Nude, Green Leaves and Bust”) (1932) của Picasso từng gây chấn động thế giới năm 2010 khi được bán với giá 106,5 triệu USD tại nhà bán đấu giá Christie’s ở New York. Bức tranh được vẽ khi Picasso 51 tuổi, là tranh khoả thân về Marie-Therese Walter, người phụ nữ từng một thời gắn bó tình cảm với đại danh họa.

“Nude in a Black Armchair” (Nu au Fauteuil Noir) của Picasso được bán với giá 45,1 triệu USD cho doanh nhân Les Wexner vào năm 1999. Bức tranh được vẽ cùng thời điểm với “Nu au Plateau de Sculpture”, khi danh hoạ sống ở Boisgeloup, ngoại ô Paris (Pháp) với người tình Marie-Therese Walter.

