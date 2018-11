Chloe Goodman diện đầm xẻ ngực táo bạo giữa tiết trời lạnh giá

Nữ diễn viên Chloe Goodman khiến khách mời ngạc nhiên tại buổi công chiếu phim Surviving Christmas With The Relatives ở London khi diện đầm khoét rộng phần trước phô ngực căng đầy và xẻ cao khoe chân quyến rũ khi thời tiết ở đây đang lạnh giá

Ngôi sao chương trình "Ex on the Beach" mặc dù trông vô cùng gợi cảm và cuốn hút nhưng khá lạc lõng với những khách mời khác với trang phục ấm áp