Chờ đợi gì ở LHP Quốc tế Hà Nội 5

Tiệc phim ðặc sắc

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh lớn, đỉnh cao. Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị) của đạo diễn Nhật Hirokazu Kore-Eda chiếu khai mạc là phim Nhật đầu tiên giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2018. Phim xoay quanh gia đình làm nghề trộm vặt nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi. Cô gái nhỏ nhanh chóng khám phá những mánh khóe nuôi sống gia đình, đồng thời cảm nhận tình cảm và sự rộng lượng của họ. Bộ phim có góc nhìn nhân văn đặt vấn đề về tính huyết thống trong gia đình.

Lần đầu tiên LHP Quốc tế Hà Nội có phim chiếu bế mạc: A fantastic woman (Người đàn bà tuyệt vời). Phim của đạo diễn Chile Sebastian Lelio dành giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar lần thứ 90, giải Teddy giành cho phim có chủ đề đồng tính, Gấu bạc cho biên kịch tại LHP Quốc tế Berlin, Phim nước ngoài xuất sắc của Giải Tinh thần độc lập. Phim kể về Marina là phụ nữ chuyển giới yêu người đàn ông lớn hơn 20 tuổi Orlando. Orlando bỗng đổ bệnh nặng qua đời, bác sĩ và gia đình nghi ngờ Marina dính líu đến cái chết này, cô buộc phải biện minh cho sự tồn tại của mình. Phim là hành trình đi tìm bản thân và cảm xúc.

“Hai tiêu điểm Ba Lan, Iran tập trung nhiều tác phẩm xuất sắc”, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan, Trưởng BTC LHP khẳng định tại họp báo chiều 26/10. Trong số này phải kể Ida của đạo diễn Ba Lan Pawel Pawlikowski với loạt giải thưởng danh giá như Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc 2015, Học viện Điện ảnh châu Âu chọn vào danh sách Những bộ phim hay nhất năm 2014. Một số phim kinh điển và phim mới chất lượng của Iran như Taste of cherry, The Salesman, The White balloon. Bộ ba phim kinh điển của đạo diễn nổi tiếng Ba Lan Andrzej Wajda: Tro tàn và kim cương, Miền đất hứa và Ngọt ngào vội vã cũng được liệt vào danh sách những bộ phim vàng tại LHP này.

Vắng sao quốc tế

Nhắm mắt thấy mùa hè đại diện Việt Nam tranh giải cùng 11 tác phẩm điện ảnh khác, một số ý kiến cho rằng chưa phải phim tốt và tiêu biểu nhất để đem ứng thí. Bà Ngô Phương Lan giải thích: “Các phim dự thi năm nay được chọn kỹ và khắt khe hơn-phim dự thi chưa từng dự thi tại các LHP quốc tế châu Á thay vì chỉ yêu cầu chưa dự thi ở khu vực Đông Nam Á, đảm bảo cho phim mới hơn và chưa được khám phá tại các cuộc thi khu vực. Chính vì thế một số tác phẩm có thể đậm chất Việt Nam hơn nhưng không được chọn do từng dự LHP khu vực rồi”.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói thêm, với những LHP hạng A như Cannes, Berlin, Venice tất cả phim dự thi là phim mới chưa từng công chiếu quốc tế. LHP Quốc tế Hà Nội còn trẻ nhưng dần nâng cấp từ chỗ không giới hạn đến phim chưa dự thi trong khu vực Đông Nam Á, rồi châu Á và kỳ vọng trong tương lai sẽ “mon men” đạt tới điều kiện phim dự giải chưa từng dự thi ở đâu. Năm nay điện ảnh Việt có một phim dài, 10 phim ngắn dự thi, 35 phim khác được chọn chiếu Chương trình Điện ảnh toàn cảnh và Chương trình Phim Việt Nam đương đại- hạng mục khán giả có thể bình chọn Phim Việt Nam được yêu thích nhất.

Ngôi sao quốc tế tới LHP Quốc tế Hà Nội năm nay có phần thưa vắng, tới nay mới lộ tên nữ diễn viên phim Ida Agata Trzebuchowska. Trả lời thắc mắc này của Tiền Phong, Trưởng BTC nói có lẽ cần điều chỉnh quan niệm về sao quốc tế. “Hầu hết các LHP quốc tế, sao không chỉ là diễn viên mà còn là các nhà làm phim, đạo diễn, biên kịch. Dàn giám khảo quốc tế ở đây cũng là những ngôi sao sáng, sắp tới sẽ còn những ngôi sao khác”. Một số suất chiếu phim có đoàn làm phim tới giao lưu với khán giả.

Giám khảo đến Hà Nội có thể kể đạo diễn Nhật Oguri Kohei Trưởng BGK phim dài, nhà thiết kế mỹ thuật Ba Lan Allan Starski-người từng giành Oscar với phim Bản danh sách Schindler, đạo diễn Iran Shahram Mokri, Trưởng BGK phim ngắn Jukka-Pekka Laakso. Đạo diễn Nhật Oguri Kohei kể năm 1981 từng xem phim Việt Nam đầu tiên và lập tức ấn tượng, đó là phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh, phim gần nhất ông xem là Cánh đồng bất tận.

Khán giả xem phim miễn phí suốt những ngày LHP tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Tháng Tám, Kim Ðồng, cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch. Ba đêm chiếu phim ngoài trời tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vào 28-30/10. Khán giả giao lưu với nghệ sĩ các phim Cô Ba Sài Gòn, Anida và gánh xiếc nổi (Argentina), Giản đơn (Australia). Ông Tô Văn Ðộng, Phó Trưởng BTC nói rằng sau mỗi kỳ tổ chức, những người tổ chức nỗ lực làm tốt hơn, ít sai sót hơn. Ðây cũng là cơ hội để Hà Nội giới thiệu hình ảnh, năm nay dấu ấn Hà Nội rõ nét hơn qua các hoạt động mới lạ và hấp dẫn như Gala dinner tại Văn Miếu giới thiệu ẩm thực và di sản văn hoá phi vật thể tới bạn bè quốc tế, các đoàn khách quốc tế tham quan Hà Nội vào thu trên xe bus hai tầng.

Nguyên Khánh