Choáng váng với váy cắt xẻ, khoe ngực quá đà của Kim Kardashian

Có vẻ như phần trên được may bó sát quá đà, o ép vòng 1 khiến cô Kim trông không hề gợi cảm mà ngược lại làm người xem phải đỏ mặt. Thậm chí, nhiều trang báo nước ngoài miêu tả bộ váy trông "mặc như không mặc.

Ở tuổi 38, ngôi sao của show truyền hình thực tế về gia đình cô mang tên Keeping Up With The Kardardashians vẫn giữ được thể hình săn chắc, nóng "bỏng rẫy".