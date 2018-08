Christine McGuinness khoe vòng 1 nảy nở, gợi cảm hết nấc

Christine McGuinness đang bận rộn quay bộ phim truyền hình thực tế Real Housewives Of Cheshire

Mặc dù mới 30 tuổi nhưng Christine McGuinness đã là bà mẹ 3 con gồm 2 bé trai sinh đôi là Penelope và Leo 5 tuổi và một bé gái 1 tuổi là Felicity. Chồng cô là Paddy McGuinness, là người dẫn chương trình nổi tiếng Take Me Out