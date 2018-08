Chưa có kết luận chính thức vụ mẫu Kim Phượng tố họa sĩ hiếp dâm?

Liên quan đến vụ việc 'Mẫu nude tố họa sĩ hiếp dâm', vào chiều tối ngày 19/8, rất nhiều đơn vị truyền thông đã đưa tin về việc cơ quan điều tra thuộc Công an Quận 10 - TPHCM sẽ không khởi tố vụ án do không có đủ bằng chứng để kết luận đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, mới đây nhất, trong một bài viết ngắn trên trang cá nhân của một nhân vật trong giới báo chí đã khẳng định rằng Kim Phượng chưa có bất kỳ văn bản nào từ cơ quan điều tra kết luận không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, Kim Phượng cũng cho biết đã liên hệ trực tiếp đại diện công an quận 10 tiếp nhận đơn tố cáo của cô thì được khẳng định: chưa từng phát ngôn về việc đóng hồ sơ vụ án do không đủ chứng cứ để khởi tố.

Ngay sau đó, dưới phần bình luận của bài viết có gắn thẻ mình, mẫu nude đã bình luận cụ thể rằng sáng ngày 20/8, cô đã liên hệ với Phó Đội trưởng Công an Quận 10 và cũng là người đang thụ lý hồ sơ vụ án và được xác minh là chưa từng cung cấp những thông tin trên cho báo chí. Đặc biệt, ngày 19/8 là ngày chủ nhật nên không có cơ quan nào làm việc để đưa tin. Do đó Kim Phượng không hiểu tại sao lại có thông tin không khởi tố vụ án khi chưa có kết quả điều tra bằng văn bản chính xác. Bởi cô khẳng định ngày hẹn trả kết quả là ngày 4/9/2018.

Nguyên văn về những chia sẻ mới nhất của Kim Phượng (Ảnh: FBNV).

Trước đó, khi trả lời truyền thông về vấn đề báo chí đang đưa tin, cả họa sĩ Ngô Lực và người mẫu nude đều khẳng định chưa nhận được bất kì thông báo nào từ phía cơ quan chức năng về việc không khởi tố vụ án 'Mẫu tố họa sĩ hiếp dâm'. Trong khi họa sĩ Ngô Lực cho biết anh luôn tôn trọng mọi quyết định từ phía cơ quan điều tra, nên hi vọng rằng khi có đầy đủ bằng chứng và kết luận chính xác nhất, phía Công an Quận 10 sẽ đưa ra thông báo cuối cùng đối với anh. Tuy nhiên Kim Phượng thì chia sẻ rằng nếu phía công an Quận 10 không giải quyết thỏa đáng, cô sẽ tiếp tục đưa đơn khiếu nại đến các cấp cao hơn như công an thành phố, Viện kiểm sát,...

Như vậy, để biết thông tin chính xác nhất về vụ 'Mẫu tố họa sĩ hiếp dâm' cần phải chờ phía Công an Quận 10 TP. HCM ra văn bản chính thức về kết quả điều tra vào ngày 4/9 sắp tới.

Lộc Liên

Tổng hợp