Chương trình ‘Ai là triệu phú’ phiên bản Mỹ dừng phát sóng sau 20 năm

Mới đây, tờ Variety thông tin, chương trình "Ai là triệu phú" phiên bản Mỹ đã chính thức dừng phát sóng. Chương trình này được sản xuất bởi Valleycrest Productions Ltd. và phân phối bởi Disney ABC Home Entertainment & Television Distribution, phát sóng lần đầu tiên vào "khung giờ vàng" trên kênh ABC vào năm 1999 và tới năm 2002 thì được phát trên các kênh toàn quốc của Mỹ.



Cho đến khi chương trình ngừng phát sóng, gameshow này đã trải qua gần 3000 tập, bao gồm hơn 300 tập đầu tiên khi còn phát trên kênh ABC.

Chương trình "Ai là triệu phú" phiên bản các quốc gia được sản xuất theo format của gameshow truyền hình "Who Wants to Be a Millionaire?" của Anh, ra đời từ năm 1998.

Hiện đã có 160 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng chương trình “Ai là triệu phú”.

Tại Việt Nam, chương trình này lên sóng số đầu tiên vào tháng 1/2005 dưới sự cầm trịch của MC Lại Văn Sâm. Bắt đầu từ tháng 1/2018, MC Phan Đăng thay thế MC Lại Văn Sâm dẫn dắt chương trình.

Đỗ Quyên