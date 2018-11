Chương trình 'Giữ trọn lời thề': Giàu ý nghĩa, đong đầy cảm xúc

Dự Chương trình có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; đại biểu các ban, ngành, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các thế hệ những người làm báo CAND và hàng trăm khán giả Thủ đô...

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo CAND thay mặt ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng, bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Báo CAND qua các thời kỳ, đại biểu khách mời, các thế hệ làm báo CAND đã gắn bó với sự trưởng thành của Báo.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên khẳng định: “Đúng dịp này cách đây 72 năm, ngày 1-11-1946, Báo Công an mới, tiền thân của Báo CAND ngày nay đã ra mắt bạn đọc, phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Sự ra đời của Báo Công an mới khẳng định vị thế của cơ quan ngôn luận của lực lượng CAND; thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của các đồng chí lãnh đạo tiền bối trong lực lượng Công an về vai trò, sức mạnh to lớn của báo chí nói chung, Báo CAND nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và xây dựng lực lượng CAND.

Từ Báo Công an mới, đến Nội san “Rèn luyện”; Nội san CAND; Tập san CAND; Tuần báo CAND…và Báo CAND phát hành công khai ra ngoài xã hội như hiện nay, dù tên gọi, nhiệm vụ cụ thể và định hướng phát hành ở từng giai đoạn có khác nhau, Báo CAND vẫn luôn hòa trong dòng chảy sôi động của báo chí cách mạng, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND qua các thời kỳ luôn thấm nhuần quan điểm về báo chí cách mạng của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lấy cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng và xây dựng lực lượng CAND…

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” nhằm ôn lại truyền thống 72 năm xây dựng và trưởng thành của Báo CAND gắn với quá trình phát triển, lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND. Đặc biệt, trong chương trình, Ban tổ chức còn tri ân các cán bộ lão thành đã gắn bó với quá trình phát triển của Báo CAND trong suốt thời gian qua”…

Khán giả theo dõi chương trình không chỉ có dịp hiểu hơn về quá trình thành lập, phát triển của Báo CAND qua các thước phim tư liệu sống động, mà còn có dịp đắm mình trong không gian nghệ thuật với hàng loạt tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu.

Từ phút mở màn, “Giữ trọn lời thề” đã lập tức thu hút sự chú ý của khán giả với không khí rộn rã, đáng yêu của hàng chục bé thiếu nhi của nhóm Thiên Phúc với liên khúc “Em là mầm non của Đảng”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.

Mạch cảm xúc được nối tiếp ngay sau đó bằng những giai điệu đầy hào sảng, thay lời khẳng định đầy tự hào cùng tinh thần anh dũng của lực lượng CAND với ca khúc “Chúng tôi là người chiến sĩ Công an Việt Nam” – một sáng tác của nhạc sĩ Trần Gia Cường, qua phần thể hiện của tốp nam, nữ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ca khúc “Giữ trọn lời thề” (sáng tác: Trương Hùng) qua phần trình diễn của chính tốp ca này thêm một lần nữa nhấn mạnh tinh thần và niềm tự hào ấy.

Trong khi đó, các tiết mục biểu diễn “Nơi anh đứng”, “Bởi vì anh là chiến sĩ công an” hay “Vinh quang thầm lặng” là những “lát cắt” khác về lực lượng công an và mang đậm chất tự sự, trữ tình. Qua phần trình diễn trẻ trung, dễ thương, mới mẻ của Sao Mai 2015 - ca sĩ Thu Hằng, hình ảnh người cảnh sát giao thông được chuyển tải sống động nhưng gần gũi và thân thương hơn.

Quê hương, đất nước bình yên, tươi đẹp được chuyển tải trong chương trình qua các ca khúc nổi tiếng: Mùa chim én bay (Sáng tác: Diệp Minh Tuyền), Quê hương (Sáng tác: Giáp Văn Thạch), Giếng quê (Sáng tác: Thuận Yến), Rặng trâm bầu (Sáng tác: Thái Cơ), Nơi gặp gỡ tình yêu (Sáng tác: Hoàng Hiệp) và Trầu không (Sáng tác: Nguyễn Quang Hưng).

Bên cạnh gương mặt trẻ là Sao Mai 2015 – ca sĩ Hồng Duyên và Nhóm Mây, khán giả có dịp gặp lại và thưởng thức tài năng âm nhạc của những tên tuổi đã được khẳng định qua năm tháng: Trọng Tấn, Tân Nhàn, Phạm Phương Thảo.

Riêng NSƯT Quốc Hưng không chỉ thể hiện tài năng qua vai trò đạo diễn chương trình mà còn khẳng định đẳng cấp không thể trộn lẫn của “giọng bass đẹp nhất Việt Nam” bằng những biến hóa phong cách biểu diễn liên tục qua ca khúc “Vinh quang thầm lặng” (Sáng tác: Đậu Hoài Thanh) và “Đường chúng ta đi” (Sáng tác: Huy Du). Phần trình diễn ca khúc “Đường chúng ta đi” của anh cùng dàn hợp xướng cũng là tiết mục khép lại chương trình một cách trọn vẹn, để lại trong lòng người xem những ấn tượng đẹp về một chương trình nghệ thuật hoành tráng, nhiều ý nghĩa và giàu cảm xúc.

Để chương trình thành công, Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

P.V