Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ

Chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Theo chân Bác” là lời tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Ban tổ chức mong muốn gửi đến quý khán giả truyền hình. Hành trình ra đi từ làng Sen - quê hương yêu dấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bôn ba khắp 5 châu tìm đường cứu nước cho đến khi Người chia tay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế để về với thế giới người hiền sẽ được phác họa bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Hà Nội có vinh dự và tự hào là nơi Bác sống và làm việc lâu nhất từ năm 1954 đến 1969. Người đã dành tình cảm và sự quan tâm lớn cho thủ đô Hà Nội. Dấu chân và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã in đậm trong lòng nhân dân Thủ đô từ khắp các phố phường cho đến làng quê. Thực hiện Di chúc của Người 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã phấn đấu không ngừng để có được diện mạo to đẹp và đàng hoàng hôm nay. Thành tựu của Hà Nội đạt được đã và đang là động lực quan trọng để cả nước cùng thực hiện mong ước của Người đó là xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Từ tình cảm và ý nghĩa vô hạn ấy, chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt Theo chân Bác, thông qua thủ pháp nghệ thuật kết hợp giữa các vần thơ, ý nhạc sâu lắng, thiết tha nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh; bên cạnh đó là các hoạt cảnh sân khấu tái hiện chân dung, phong cách của Người, cùng câu chuyện giao lưu với các nhà nghiên cứu giúp người xem hiểu sâu thêm về sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giá trị bất hủ của bản Di chúc mà Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Chương trình được dàn dựng công phu, lựa chọn kỹ càng các tiết mục, sân khấu, âm thanh, ánh sáng được đầu tư hoành tráng với sự đóng góp trình diễn của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng gồm: NSND Quang Thọ, Tiến Hợi, Trung Hiếu, Thái Bảo; NSƯT Việt Hoàn, Đăng Dương, Phạm Phương Thảo; các ca sĩ Trọng Tấn, Lan Anh, Đức Tuấn, Vũ Thắng Lợi; Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, chỉ huy dàn nhạc Đồng Quang Vinh; Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Nhà hát Kịch Hà Nội...

Chương trình do Đài PT- TH Hà Nội phối hợp thực hiện cùng Công ty CP Truyền thông VIETART -đơn vị có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực truyền thông - tổ chức sự kiện và đã thực hiện thành công nhiều chương trình, sự kiện lớn có tầm quốc gia. Chương trình hân hạnh đồng hành cùng các thương hiệu: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNSHINE (SUNSHINE GROUP); Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á; Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH; Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu chương trình sẽ lan tỏa trong lòng khán giả, là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.